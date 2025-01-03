Шарий высмеял молдавского депутата, устроившего скандал из-за Оливье на новогоднем столе

Проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий высмеял в телеграм-канале молдавского депутата Александру Трубку, который пренебрежительно высказался о салате Оливье.

Парламентарий рассказал, что был в гостях у старых друзей, которые поставили на новогодний стол традиционный для этого праздника салат. Однако Трубка раскритиковал это решение, назвав его пережитком советского прошлого и «кандалами» для молдован.

Депутат добавил, что у него «встал ком в горле», поэтому он не смог есть Оливье.

«Готовить вместо Оливье салат из клешней нормандского краба и фуагра, вымоченной в соусе «Лизотье», давно пора, тут поддерживаю, Молдавия це Европа», — пошутил Шарий.

Блогер обратил внимание на лживость молдавского депутата, принявшегося рассуждать о дефиците в СССР, поскольку тому на момент распада Союза было всего два или три года.