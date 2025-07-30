Шарий сообщил о планах Зеленского построить дворец под Киевом

Владимир Зеленский и трое его приближенных планируют построить четыре дворца под Киевом, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в телеграм-канале.

По его данным, Национальное антикоррупционное бюро Украины, независимость которого пытались ограничить, знает об этом.

«Они в войну возводили себе дворцы. Аут», — возмутился Шарий.

Он уточнил, что их хотят возвести для Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича.Шарий добавил, что дворцы в Козине в Киевской области должны были быть расположены рядом.