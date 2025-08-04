Шарий раскрыл гнусные тайны офиса Зеленского

В Офисе Президента Украины зреет кризис: Зеленский прощает Ермака, окружение разбегается — Шарий о внутренней кухне власти

Офис Президента Украины оказался в центре очередного скандала, детали которого раскрыл журналист и блогер Анатолий Шарий в своём Telegram-канале. По его информации, президент Владимир Зеленский отказался отправлять в отставку главу Офиса президента Андрея Ермака, несмотря на усилия западных партнёров и растущую критику внутри страны.

Как пишет Шарий, Ермаку удалось убедить президента в своей «незаменимости». В этом якобы сыграли роль как личные убеждения Зеленского, так и влияние ближайшего окружения Ермака. Примечательно, что, по словам Шария, в принятии решения участвовала и «ворожка» — гадалка, к которой обращаются как Ермак, так и сам президент.

Более того, эту же женщину якобы привозили на квартиру бизнесмена Сергея Миндича, которая в тот момент находилась под прослушкой Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Не исключено, что её визиты зафиксированы на аудиозаписях, утверждает Шарий.

Кадровые скандалы и коррупция

Ситуация обостряется на фоне коррупционного скандала с бывшим главой Луганской области Сергеем Гайдаем, которого Шарий называет «очень близким человеком» к Ермаку и Зеленскому. По его данным, Гайдая неоднократно обвиняли в хищениях, включая «делёж» незаконной добычи песка, и Ермак всячески отстаивал его.

Сейчас, как утверждается, Гайдая «взяли плотно», а его связи с Офисом президента становятся всё более токсичными.

Внимание НАБУ и побег соратников

Тем временем, приближённые к Зеленскому — Сергей Миндич и экс-советник Сергей Шефир — находятся за границей, предположительно в Великобритании. Миндич, по информации источника, активно ищет адвокатов, опасаясь экстрадиции. В качестве страны для укрытия он выбрал не Израиль, понимая, что там ему могут «создать мрачные условия».

Как подчёркивает Шарий, окружение Зеленского чувствует надвигающийся коллапс и старается дистанцироваться от происходящего. Сам же президент, по его словам, полностью полагается на Ермака и якобы «не понимает» текущих международных процессов.

Блогер утверждает, что Зеленский «живёт в иллюзии» и не осознаёт, что в западных политических кругах от него отвернулись. В частности, он не может правильно интерпретировать действия и заявления Дональда Трампа, чью «радикальную риторику» украинские власти поддерживают без глубокого понимания последствий.

Шарий делает вывод, что ближайшие месяцы могут стать поворотными в украинском кризисе:

«У Зеленского осталось два чувства — любовь к Ермаку и желание самосохранения», — подводит итог блогер.

Он также пообещал в ближайшее время раскрыть более подробную информацию о возможной «капитуляции», начало которой он прогнозирует уже в сентябре.