Шаманка Кажетта рассказала о «тайных» мирных переговорах по Украине

Кажется, противостояние на Украине не собирается утихать. Однако всё больше медиумов, провидцев и экстрасенсов заявляют: финал спецоперации не за горами. Некоторые не исключают, что масштабная конфронтация завершится мирными переговорами. Возможны ли они и когда произойдут? Свой прогноз изданию МК представила звезда «Битвы экстрасенсов» шаманка Кажетта Ахметжанова.

На вопрос, стоит ли ждать в ближайшее время мирных переговоров, Ахметжанова утверждает: они уже начались в кулуарах.

— Запад получил сигнал от России: унижать себя она не позволит. Все, кто должен это был услышать, услышали, — заявила провидица.

При этом официальные переговоры, возможно, начнутся в 2024 году. Но, скорее всего, они ни к чему не приведут. Россия докажет силой, кто в доме хозяин.

— К сожалению, в последнее время в мире уважают только силу, — добавляет провидица.

Ахметжанова также убеждена, что ситуацию на Украине всё же удастся стабилизировать. СВО завершится в 2025 году. А дальше — для России последует «золотой век». На новый уровень выйдут экспорт и импорт, ситуация будет даже лучше, чем до спецоперации.

Ранее популярный астролог Татьяна Борщ заявила: в ближайшие месяцы спецоперация на Украине не завершится. Более того, ожидается очередной этап обострения на полях сражений. Очередную острую фазу СВО астролог видит в конце мая — начале июня 2024 года. При этом чем ближе к зиме, тем сложнее. Но после зимы, по её словам, «должно что-то проясниться».

Эксперт увидела ещё одно важное событие ближайших месяцев, которое произойдёт в контексте спецоперации. К маю 2024 года в состав РФ войдут новые территории. Присоединение будет менее болезненным, чем это было с Донбассом. Обязательно войдут весь Херсон, другие города.

О расширении территории России говорит и индийский пророк Абигья Ананд. Геополитическое предсказание индуса звучит так: очень скоро Украина станет частью России, в ближайшие 20 лет Киев войдёт в состав России. Всё потому, что политическая система Украины долго существовать не сможет, к концу 2023 года всё, вероятно, пойдет на спад,