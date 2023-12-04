Шаманка Кажетта рассказала о приближающейся опасной дате декабря

Приближается непростая дата, которая принесёт миру сразу два значимых события и тем самым серьёзно повлияет на ход истории. О ней рассказала популярная шаманка Кажетта Ахметжанова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Так, речь идёт о 13 декабря. Во-первых, в этот день случится новолуние в Скорпионе. Оно может привести к обострению неразрешённых ситуаций и накалу страстей. Во-вторых, 13 декабря в ретроградное движение поворачивается Меркурий. Планета будет воздействовать на самую уязвимую из всевозможных сфер — финансовую.

— Постарайтесь завершить бизнес-проекты до этой даты, подписав, обсудив и заключив всё, что нужно, поскольку в противном случае планета может преподнести много неприятных сюрпризов, — говорит Кажетта.

Многие эзотерики берут на себя смелость заранее называть определяющие даты 2024. Одной из таких стала популярный нумеролог Кристина Егиазарова. В эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» она назвала даты наступающего года, когда обязательно что-то произойдёт.

Нумеролог обращает внимание: код 2024 года — 8. Поэтому важно следить за датами, где в дне получается 8. Например, 8 число, 17 число, 26 число. Главные месяцы Наступающего года — февраль, июнь, октябрь, ноябрь и август. В зависимости от разных сфер жизни будут происходить разные события. Егиазарова объясняет: если на эти месяцы выпадают кармически тяжёлые даты с цифрой 6, то, скорее всего, они будут связаны с природными катаклизмами. Если же выпадает цифра 8, то события будут касаться экономики и политики. Причём в следующем году эксперт увидела серьёзные изменения политического строя. Но лихорадить будет вовсе не Россию, а другие страны.