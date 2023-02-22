Среда, 22 февраля, 2023
7info7

Шаманка Кажетта рассказала, где могут произойти следующие землетрясения

На главнуюНовости мира
Фото с сайта Pixabay, автор Angelo_Giordano

Известная шаманка Кажетта Ахмеджанова уверена: череда страшных катаклизмов, которые уготовила нам природа, не завершатся землетрясениями в Турции и Сирии. Согласно её видениям, жителям ещё нескольких стран стоит готовиться к неминуемой катастрофе.

Речь идёт о Грузии и Индонезии. Жителям этих стран стоит ожидать повышения сейсмической активности. Также в некоторых регионах мира возможны цунами, но они не будут носить разрушительный характер.

Ахмеджанова заявила в интервью ОСН, что человечество сейчас собственноручно губит природу. К жутким последствиям, в том числе глобальному потеплению, постепенно приводят войны, загрязнение окружающей среды, убийства животных.

Шаманка напомнила, что сейчас Земля находится в сопротивлении, просит людей таким образом отвлечься от мирового разрушения. Планета наносит ответный удар, так как человечество не хочет жить в мире и согласии.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации