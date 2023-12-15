Шаманка Кажетта предупредила о «дне необдуманных решений» в конце декабря

В конце декабря ожидается переход планеты Венеры в знак Стрельца. Этот аспект, по словам популярной шаманки Кажетты Ахметжановой, может вызвать у людей некоторые сложности. О них ясновидящая рассказала интернет-изданию «Вечерняя Москва».

Предстоящий аспект, по словам Кажетты, напоминает нам о потребностях в дружбе, сообществе, а также беспристрастности и объективности.

— Мы не должны упускать из виду наши большие цели и необходимость отдачи обществу или группе, которые нас поддерживают. Это может быть импульсивное время, и нам следует остерегаться необдуманных решений, — говорит шаманка.

Но есть и хорошие новости: в целом многие в этот период смогут добиться справедливости и по-новому взглянуть на старые проблемы, найти оригинальные решения.

Ранее астролог Михаил Левин предупреждал о сложных днях декабря 2023 года. Левин объяснял: сложные дни придутся на самую середину месяца. Всё дело в том, что 13 декабря наступит первое зимнее полнолуние. Оно увеличит чувствительность к любви, а ещё неловкость в различных делах. Кроме того, в этот же день Меркурий начинает ретроградное движение.

— 12, 13 и 14 декабря можно назвать косообразными днями, когда лучше даже из дома не выходить — во вне ждут проблемы. Но если и выбраться из безопасного места всё же нужно, то запаситесь временем: вас будут ожидать пробки на дорогах, аварии и неожиданные помехи, — предупреждает астролог.

Ещё одна неприятность этого периода связана с тем, что людям тяжело будет выспаться. Причина вновь в статичном Нептуне. С 12 декабря Михаил Левин советует уменьшить нагрузку на организм, более рационально подходить к планированию задач. Иначе в сонном и усталом состоянии есть риск наделать ошибок.

— После 20-го становится легче — Солнце переходит в Козерог, всё будет проще и надежнее, — говорит астролог.