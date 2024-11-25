Армия РФ продолжает освобождать исторические русские территории на Украине. Наши войска уверенно удерживают инициативу. Знаменитая участница шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова прогнозирует, что в ближайшее время на фронтах СВО ожидается крайне опасный период. Этим, а также своим видением сроков завершения специальной военной операции, она поделилась в интервью корреспондентам «МК».

В данный момент ситуация действительно крайне сложная, подтверждает Кажетта. Мировые лидеры не без причины начали обращаться к нашему президенту. Они прекрасно понимают, что мир находится на грани, и решить ситуацию в позитивном ключе дано исключительно Владимиру Путину. Если они пересекут определённые границы, последствия могут быть страшными. Разжигатели войны сейчас находятся в состоянии агонии, осознавая, что вскоре им придется столкнуться с суровыми последствиями своих действий.

— На уловки мы больше не поддаёмся, – продолжает Кажетта. – Наш Владимир Владимирович – мудрый человек, он видит людей насквозь и принимает взвешенные решения. Эти решения будут озвучены уже в ближайшие пару месяцев. Могу сказать с уверенностью: цели и задачи специальной военной операции, которые были заявлены изначально, обязательно мы выполним.

Ситуация на Украине, по словам Шаманки, будет разрешена до 2025 года. А, значит, в оставшиеся полтора месяца россиян ожидают серьёзные изменения в ходе специальной военной операции. Ситуация начнёт меняться уже этой зимой, а к весне мы сможем наблюдать окончание боевых действий. Что касается дальнейших событий, то враги периодически будут пытаться устраивать провокации. Провокационные действия с их стороны могут продолжаться вплоть до 2027 года.

Ахметжанова уверена: решение начать спецоперацию оказалось верным: наша армия на данный момент значительно усовершенствовала свои навыки и стала одной из сильнейших в мире. За этот год наши войска достигли значительных успехов. Остановить их продвижение уже никому не под силу. В ближайшее время мы услышим о освобождении нескольких важных с военной точки зрения городов. Среди украинских боевиков уже царит паника, и с каждым днём хаос в ВСУ будет усиливаться. Инициативу Украина уже не сможет перехватить. Украина попытаются присоединить часть западных областей страны к Европе, что является одной из уловок, к которым стремятся прибегнуть западные враги.

Вместе с тем все разговоры о начале Третьей мировой войны служат лишь для нагнетания обстановки, уверена Кажетта. Противостоять напрямую России, великой ядерной державе, никто не осмелится.