Вторник, 23 мая, 2023
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Шаманка Кажетта пообещала одному знаку зодиака летом 2023 года старт судьбоносного проекта

7info7
Изображение от lookstudio на Freepik

Популярная шаманка Кажетта поделилась с изданием Starhit своим прогнозом для каждого знака зодиака на предстоящее лето. По её словам, одного из представителей зодиакального круга уже в начале лета ждёт старт важного проекта.

Речь идёт об Овнах. Рассчитывать на реализацию проекта можно уже в первые дни лета 2023 года. Пока что его идея находится в стадии зарождения, но уже сейчас можно сказать: она обречена на успех. Правда, для перехода к следующей стадии реализации этого проекта потребуется консультация специалиста.

— Достижение успеха очень важно для Овнов. Не отбрасывайте идею пройти какое-то углубленное обучение этим летом, — советует Овнам провидица.

Но при это для Овнов у Кажетты есть предостережение на предстоящее лето. Представителям этого знака она советует внимательно присматриваться к побочным действиям лекарств, которые необходимо принимать. В этом вопросе внимание нужно обратить не только себя, но и на близких, которым требуется медикаментозное лечение.

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