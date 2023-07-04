Шаманка Кажетта объяснила сложные времена в России «жатвой душ»

Популярная шаманка, участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова объяснила сложные времена, которые выпали на долю Российской Федерации. По её словам, сейчас происходит «жатва душ», а наша страна устремляется к Великому Переходу.

В интервью Бибигуль Кушалиевой провидица рассказала: сейчас Россия находится на подготовительном к Великому Переходу этапе. Длится он 50 лет. За это время государству суждено пройти два периода. Первый — когда страну разворовывали алчные и жадные люди, второй — когда всё утраченное придётся восстанавливать. Сейчас мы вступили, по словам Кажетты, в этап восстановления.

— С 2025 года страна потихоньку пойдёт на подъём. В течение пяти лет придёт совершенно иной экономический закон. Ещё примерно десять-пятнадцать лет мы будем развивать искусственный интеллект. Будут меняться деньги, финансовые структуры, — считает экстрасенс.

Сложные события, с которыми столкнулась Россия в последние годы, Кажетта связала с «жатвой душ». По её словам, над страной нависли демонические силы, и это никак не связано с властью, президентом или страной – так распорядились свыше. Эти силы забирают человеческие души, пока им не будет достаточно.

– Сейчас идёт жатва душ – это программа Вселенной. Пока нужное количество душ не наберётся, конфликт окончательно не завершится, — сказала провидица отвечая на вопрос о том, когда завершится спецоперация.

По замыслу Высших сил, противостояние должно продлится до 2024-2025 годов, но есть шанс, что всё закончится раньше. Кажетта заверила, что мирный договор могут подписать уже этой осенью.