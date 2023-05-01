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Понедельник, 1 мая, 2023

Шаманка Кажетта назвала пять дней в мае, когда удастся решить все проблемы

Фото с сайта Pixabay, автор Fotorech
Фото с сайта Pixabay, автор Fotorech

Наступил май — последний весенний месяц 2023 года, россиян предупредили о его особом значении. Популярная шаманка Кажетта Ахметжанова назвала пять дней, когда абсолютно каждый сможет почувствовать прилив сил и решить все свои проблемы.

2 мая обострится интуиция. Ей обязательно нужно довериться, тогда получится избавиться от многих неприятностей.

Лунное затмение произойдёт 5 мая. Этот день отлично подходит для размышления и поисков инсайтов. Ещё получится раскрыть некоторые свои таланты.

Ещё один важный день месяца — 7 мая. Он отлично подойдёт для саморазвития и налаживания личной жизни.

14 мая завершается влияние ретроградного Меркурия. И этот день станет днём облегчения. Можно сказать, гора свалится с плеч.

Наконец, 19 число отлично подойдет для распоряжения финансами. Во-первых, их можно будет пополнить, а, во-вторых, с пользой потратить, пишет rsute.ru.

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