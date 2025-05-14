Во второй половине 2025 года Россию ожидает более стабильный период по сравнению с остальным миром, особенно с Евросоюзом. Об этом «Вечерней Москве» рассказала калмыцкая шаманка Елена Батыр.

По её словам, начиная с июля, в стране могут возникнуть определённые трудности, но они не будут резкими или неожиданными.

— Никаких острых потрясений не предвидится. В июле и августе возможны попытки давления и обмана со стороны США. Американцы не останутся в стороне. В ответ Россия тоже будет действовать жёстко. США постараются создать напряжённость и окажут давление на Москву через Украину, но Киев, скорее всего, будет пытаться лавировать, — предсказала Батыр.

Шаманка предупредила, что с сентября по октябрь во всём мире может начаться период неопределённости и тревоги, тогда как для России вторая половина года окажется более благополучной.

— До осени другие страны будут строить планы в отношении России, надеяться на влияние, пытаться оказывать давление. Но эти попытки не увенчаются успехом. В итоге у них начнутся внутренние сомнения — в себе и своих действиях, — пояснила Батыр.

Особенно непростой период, по её словам, ждёт Евросоюз.

— Европу ждёт смутная пора, она будет словно в тумане — в состоянии, когда не ясно, куда двигаться. А на фоне этой неопределённости Евросоюз ожидает распад. Это указывает «знак кинжала» — символ серьёзных проблем. При этом Европе придётся хуже, чем США или Великобритании, — заключила шаманка.