Во второй половине 2025 года Россию ожидает более стабильный период по сравнению с остальным миром, особенно с Евросоюзом. Об этом «Вечерней Москве» рассказала калмыцкая шаманка Елена Батыр.
По её словам, начиная с июля, в стране могут возникнуть определённые трудности, но они не будут резкими или неожиданными.
Шаманка предупредила, что с сентября по октябрь во всём мире может начаться период неопределённости и тревоги, тогда как для России вторая половина года окажется более благополучной.
Особенно непростой период, по её словам, ждёт Евросоюз.
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