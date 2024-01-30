Для одного знака зодиака наступающий февраль окажется крайне тяжёлым. Кому в ближайшее время не повезёт, рассказала шаманка Елена Батыр в интервью «МК в Питере».

Речь идёт о людях, рождённых под знаком Овнов. У них начнутся перемены, к которым Овны будут, скорее всего, не готовы. Более того, эти изменения приведут к негативным событиям и серьёзным потерям.

— Только к концу февраля произойдут положительные изменения. Овнов ждёт тяжелый месяц. Однако с деньгами у этого знака зодиака проблем не будет. Здоровье у Овнов будет слабым. Что касается личной жизни, то в этой сфере тоже могу возникнуть проблемы, конфликты и разборки. Особенно, это касается категории мужчин от 35 лет, — предупредила Батыр.

Ранее астрологи вычислили, представители каких знаков зодиака могут оказаться серийным маньяком. Три знака зодиакального круга отличаются неуравновешенностью и жестокостью. Именно под этими знаками родились жесточайшие маньяки и серийные убийцы в истории человечества.

Самый «популярный» в преступной среде астрологический знак – Рак. Раки вспыльчивы и агрессивны. В порыве ярости и ревности они способны на страшные вещи. Под знаком Рака родился Томми Линн Селлс, лишивший жизни как минимум 70 человек. Склонностью к садизму отличает Скорпионов. Зачастую со своими внутренними демонами им тяжело мириться, и порой злоба вырывается у представителей этого знака наружу. Скорпионом был один из самых жестоких убий и насильников Леонардо Лейк. Неуравновешенная психика, изощрённость и мстительность свойственны Стрельцам. Под знаком Стрельца родился серийный маньяк Тед Банди. По разным версиям, от его рук в муках погибли от 30 до 100 человек.

Отметим, что связь даты рождения и склонность к насилию научно не доказаны. Астрологи, как правило, делают свои выводы на основе совпадений. На становление личности маньяка влияет множество факторов, среди которых гороскоп далеко не на первом месте.