SHAMAN сообщил, что осознает свою ответственность за стандарты «Интервидения»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) показал клип на композицию «Прямо по сердцу», которую собирается исполнить во время конкурса «Интервидение». Видео артист опубликовал в Telegram-канале.
В своём сообщении Дронов отметил, что и он сам, и вся его команда сознают большую ответственность за то, что делают.
По его словам, конкурс, у истоков которого стоят артисты, должен связать культуры разных стран и стать доброй традицией.
Говоря о клипе, артист отметил, что он получился «космически красивым и по-земному искренним и тёплым».