SHAMAN сообщил, что осознает свою ответственность за стандарты «Интервидения»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) показал клип на композицию «Прямо по сердцу», которую собирается исполнить во время конкурса «Интервидение». Видео артист опубликовал в Telegram-канале.

В своём сообщении Дронов отметил, что и он сам, и вся его команда сознают большую ответственность за то, что делают.

— По сути, мы сейчас задаём стандарты нового музыкального состязания – от того, как мы его проведём первый раз, будет зависеть, каким конкурс станет в будущем, — пишет SHAMAN.

По его словам, конкурс, у истоков которого стоят артисты, должен связать культуры разных стран и стать доброй традицией.

Говоря о клипе, артист отметил, что он получился «космически красивым и по-земному искренним и тёплым».