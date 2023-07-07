Пятница, 7 июля, 2023
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Шаман из Перу определил по портрету Путина, когда завершится спецоперация

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Известный шаман из Перу Клеофе Седано представил свой прогноз на завершение спецоперации на Украине. Провидец определил дату окончания СВО по портретам лидеров, которые занимают позицию в этом противостоянии.

Вместе с другими шаманами Седано провёл традиционный ритуал на горе Сан-Кристобаль, которая находится в столице республики — Лиме. Седано, взглянув на портрет Путина, отметил: к концу лета страны, замешанные в конфликте, смогут договориться. Как итог — наступит долгожданный мир.

Особую роль в решении спорных вопросов займёт президент РФ. После установления мира Россию ждёт процветание. Россияне покажут невероятные успехи в науке, медицине, спорте.

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