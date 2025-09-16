Режиссер Карен Шахназаров в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявил, что страна находится в опасности. По его мнению, России необходимо срочно мобилизовать экономику и общество и отказаться от идеи переговоров с западными странами. Об этом пишет «Царьград».

Общество не воспринимает происходящее как первостепенную задачу

По словам Шахназарова, в России отсутствует понимание, что спецоперация на Украине — это главнейший приоритет. Он считает, что страна не воспринимает военный конфликт как вопрос собственного выживания. При этом Украина, по мнению режиссера, стала полностью военизированным государством, где все — от экономики до политики — подчинено военному противостоянию.

Шахназаров уверен, что Россия не может позволить себе «плыть по течению» или затягивать конфликт. Он поставил вопрос ребром: либо страна концентрирует все усилия для достижения победы, либо, если ресурсов недостаточно, идет на переговоры.

Мобилизация как пример СССР

Чтобы пояснить, что он имеет в виду под «концентрацией усилий», Шахназаров напомнил, как победил Советский Союз в Великой Отечественной войне. По его словам, это произошло благодаря мобилизации экономики, централизации управления и жесткой дисциплине. Режиссер напомнил, что в 1944 году СССР производил больше танков, чем весь остальной мир, и призвал Россию взять этот опыт за основу.

Вместе с тем, Шахназаров подчеркнул, что настоящая мобилизация невозможна без учета классового разрыва. Он отметил, что в стране сохраняются серьезные социальные различия, которые многие игнорируют. Как пример режиссер привел диалог с владельцем трех ресторанов и с водителем такси, которые демонстрируют «абсолютно другое классовое сознание». По его мнению, власти должны учитывать этот факт для реальной консолидации общества.

Шахназаров также затронул вопрос отношений с Западом. Он считает, что западные страны рассчитывают на затягивание конфликта и ждут внутренних потрясений в России. В этом контексте любые надежды на переговоры могут стать роковой ошибкой. Он подчеркнул, что рассчитывать на какие-либо переговоры с Западом, в том числе с Трампом, по меньшей мере наивно.