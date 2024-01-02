Вторник, 2 января, 2024
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Шахматист Карякин попал в ДТП в зоне СВО

7info
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Российский шахматист Сергей Карякин попал в серьёзное ДТП в зоне СВО. О происшествии он рассказал РИА Новости.

Карякин однозначно поддержал проведение специальной военной операции, шахматиста дисквалифицировала Международная шахматная федерация (FIDE).

По словам Карякина, ДТП случилось в ноябре в Херсонской области во время доставки гуманитарной помощи. Спортсмену, находившемуся за рулём внедорожника, пришлось уходить от лобового столкновения, машина оказалась в кювете, перевернулась.

По словам Карякина, у него сломаны два ребра, они до сих пор болят. Пассажир внедорожника повредил спину, двое других не пострадали.

Машина восстановлению не подлежит.

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