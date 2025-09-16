«Шаганэ ты моя, Шаганэ!…»: как Кавказ стал музой для Сергея Есенина

В преддверии 130-летия со дня рождения великого поэта, уроженца Рязанской земли Сергея Есенина сетевое издание 7info совместно с Государственным музеем-заповедником С. А. Есенина продолжает проект «Есенин. За пределами известного». В рамках проекта на сайте 7info сотрудники музея представят интересные и удивительные факты биографии поэта. Вместе мы откроем малоизвестные страницы жизни и творчества Сергея Есенина, а также вспомним основные вехи его судьбы.
В судьбе С.А. Есенина с Кавказом связано не меньше, чем у А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. «Загадочный туман» кавказских странствий манил и его. Он полюбил Баку и был очарован Грузией, мечтал увидеть купола Константинополя и подышать воздухом Шираза. Большим событием в жизни Есенина стали его поездки в закавказские республики. За последние два года жизни он бывал там трижды, каждый раз набираясь новых впечатлений и с радостью отдавая себя творческому труду.
Первая поездка растянулась на целое полугодие. Выехав из Москвы в начале сентября 1924 года, Есенин до конца февраля 1925 года пробыл в Баку, Тифлисе, Батуме. Во время поездок поэт встречался с видными деятелями культуры и искусства, участвовал в совместных выступлениях с известными лириками, посвящал товарищам по перу несколько своих стихотворений. Новые впечатления, соприкосновение с восточными традициями, талантливыми людьми – все это послужило источником вдохновения для Сергея Есенина и нашло отражение в его произведениях.
В Батуме состоялось знакомство поэта с Шагандухт Нерсессовной Тальян, учительницей местной армянской школы, прекрасно владевшей русским языком. Ее имя привлекло рязанского поэта своим звучанием и восточным колоритом. Спустя несколько дней цикл «Персидские мотивы» пополнился чудесным стихотворением «Шаганэ ты моя, Шаганэ!…» Шагандухт Нерсессовна вспоминала, как однажды Есенин встретил ее после занятий в школе и предложил пройтись по бульвару, «тогда он впервые и прочитал мне стихотворение «Шаганэ ты моя, Шаганэ!» Кончил читать и тут же подарил мне стихотворение. Под ним стояла подпись «С. Есенин».
В конце 1924 года на Кавказе поэт начал работать над поэмой «Анна Снегина». Он писал своему другу П.И. Чагину: «Теперь сижу в Батуме. Работаю и скоро пришлю Вам поэму, по-моему, лучше всего, что я написал». Одно из самых известных произведений было создано за очень короткий срок. О завершении работы над «Анной Снегиной» Есенин сообщил друзьям уже в январе 1925 года. В.Ф. Наседкин вспоминал: ««Анну Снегину» набело он переписывал уже здесь, в Москве, целыми часами просиживая над ее окончательной отделкой». В мае 1925 года в журнале «Красная новь» поэма была впервые опубликована целиком.
На конец июля – начало сентября 1925 года пришлось самое продолжительное пребывание поэта на азербайджанской земле. Вместе с С.А. Толстой С.А. Есенин поселился в Мардакянах на служебной даче П.И. Чагина, где тот создал для поэта «иллюзию Персии». Бывшая летняя резиденция нефтяного миллионера Муртузы Мухтарова с ее оригинальной системой сообщающихся колодцев и бассейнов, уникальными архитектурными сооружениями, экзотическими растениями и животными казалась настоящим райским уголком среди безводной солончаковой степи Апшерона. Здесь поэт ненадолго обрел покой и умиротворение. Усилия друга оказались ненапрасными – в Мардакянах С.А. Есенин завершил «Персидские мотивы», создал стихотворения «Каждый труд благослови, удача…», «Видно, так заведено навеки…», «Я иду долиной. На затылке кепи…», «Я помню, любимая, помню…», «Жизнь – обман с чарующей тоскою…» и другие.
Пребывание на Кавказе дало С.А. Есенину мощный стимул для дальнейшей поэтической деятельности. Кавказский период стал для поэта очень плодотворным. «Персидские» стихотворения Есенина отличаются особой, непохожей на другие, свежестью, очень верно и удачно переданным поэтом восточным колоритом. И все это благодаря Кавказу и ярким впечатлениям, полученным поэтом от новых знакомств во время пребывания в Тифлисе, Баку и Батуме.