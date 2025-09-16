«Шаганэ ты моя, Шаганэ!…»: как Кавказ стал музой для Сергея Есенина

В преддверии 130-летия со дня рождения великого поэта, уроженца Рязанской земли Сергея Есенина сетевое издание 7info совместно с Государственным музеем-заповедником С. А. Есенина продолжает проект «Есенин. За пределами известного». В рамках проекта на сайте 7info сотрудники музея представят интересные и удивительные факты биографии поэта. Вместе мы откроем малоизвестные страницы жизни и творчества Сергея Есенина, а также вспомним основные вехи его судьбы.

В судьбе С.А. Есенина с Кавказом связано не меньше, чем у А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. «Загадочный туман» кавказских странствий манил и его. Он полюбил Баку и был очарован Грузией, мечтал увидеть купола Константинополя и подышать воздухом Шираза. Большим событием в жизни Есенина стали его поездки в закавказские республики. За последние два года жизни он бывал там трижды, каждый раз набираясь новых впечатлений и с радостью отдавая себя творческому труду.

Первая поездка растянулась на целое полугодие. Выехав из Москвы в начале сентября 1924 года, Есенин до конца февраля 1925 года пробыл в Баку, Тифлисе, Батуме. Во время поездок поэт встречался с видными деятелями культуры и искусства, участвовал в совместных выступлениях с известными лириками, посвящал товарищам по перу несколько своих стихотворений. Новые впечатления, соприкосновение с восточными традициями, талантливыми людьми – все это послужило источником вдохновения для Сергея Есенина и нашло отражение в его произведениях.

В Батуме состоялось знакомство поэта с Шагандухт Нерсессовной Тальян, учительницей местной армянской школы, прекрасно владевшей русским языком. Ее имя привлекло рязанского поэта своим звучанием и восточным колоритом. Спустя несколько дней цикл «Персидские мотивы» пополнился чудесным стихотворением «Шаганэ ты моя, Шаганэ!…» Шагандухт Нерсессовна вспоминала, как однажды Есенин встретил ее после занятий в школе и предложил пройтись по бульвару, «тогда он впервые и прочитал мне стихотворение «Шаганэ ты моя, Шаганэ!» Кончил читать и тут же подарил мне стихотворение. Под ним стояла подпись «С. Есенин».

В конце 1924 года на Кавказе поэт начал работать над поэмой «Анна Снегина». Он писал своему другу П.И. Чагину: «Теперь сижу в Батуме. Работаю и скоро пришлю Вам поэму, по-моему, лучше всего, что я написал». Одно из самых известных произведений было создано за очень короткий срок. О завершении работы над «Анной Снегиной» Есенин сообщил друзьям уже в январе 1925 года. В.Ф. Наседкин вспоминал: ««Анну Снегину» набело он переписывал уже здесь, в Москве, целыми часами просиживая над ее окончательной отделкой». В мае 1925 года в журнале «Красная новь» поэма была впервые опубликована целиком.

На конец июля – начало сентября 1925 года пришлось самое продолжительное пребывание поэта на азербайджанской земле. Вместе с С.А. Толстой С.А. Есенин поселился в Мардакянах на служебной даче П.И. Чагина, где тот создал для поэта «иллюзию Персии». Бывшая летняя резиденция нефтяного миллионера Муртузы Мухтарова с ее оригинальной системой сообщающихся колодцев и бассейнов, уникальными архитектурными сооружениями, экзотическими растениями и животными казалась настоящим райским уголком среди безводной солончаковой степи Апшерона. Здесь поэт ненадолго обрел покой и умиротворение. Усилия друга оказались ненапрасными – в Мардакянах С.А. Есенин завершил «Персидские мотивы», создал стихотворения «Каждый труд благослови, удача…», «Видно, так заведено навеки…», «Я иду долиной. На затылке кепи…», «Я помню, любимая, помню…», «Жизнь – обман с чарующей тоскою…» и другие.

Дача в Мардакянах

Пребывание на Кавказе дало С.А. Есенину мощный стимул для дальнейшей поэтической деятельности. Кавказский период стал для поэта очень плодотворным. «Персидские» стихотворения Есенина отличаются особой, непохожей на другие, свежестью, очень верно и удачно переданным поэтом восточным колоритом. И все это благодаря Кавказу и ярким впечатлениям, полученным поэтом от новых знакомств во время пребывания в Тифлисе, Баку и Батуме.