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Вторник, 19 октября, 2021
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Шацкий районный суд вынес приговор мужчине, сбившему сотрудника ДПС

Александр Ильин

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В Шацком районном суде вынесли приговор мужчине, который сбил сотрудника ДПС. Об этом сообщает региональная прокуратура. 

Как выяснили следователи, автомобиль мужчины остановили сотрудники ДПС с целью проверки номеров, поскольку те оказались закрыты и не читались. Водитель отказался выполнять какие-либо требования и продолжал находиться в салоне машины. 

В какой-то момент он начал двигаться вперёд и задел передней частью авто сотрудника ДПС, стоявшего перед ним, и нанёс ему телесные повреждения. После этого мужчину задержали. 

Суд признал водителя виновным по ч.1 ст. 318 УК РФ и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.  

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