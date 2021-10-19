Шацкий районный суд вынес приговор мужчине, сбившему сотрудника ДПС

В Шацком районном суде вынесли приговор мужчине, который сбил сотрудника ДПС. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как выяснили следователи, автомобиль мужчины остановили сотрудники ДПС с целью проверки номеров, поскольку те оказались закрыты и не читались. Водитель отказался выполнять какие-либо требования и продолжал находиться в салоне машины.

В какой-то момент он начал двигаться вперёд и задел передней частью авто сотрудника ДПС, стоявшего перед ним, и нанёс ему телесные повреждения. После этого мужчину задержали.

Суд признал водителя виновным по ч.1 ст. 318 УК РФ и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.