Шацкую администрацию просят проверить ремонт дороги в Чёрной Слободе

Активисты ОНФ попросили администрацию Шацкого района проконтролировать выполненный подрядчиком ремонт дороги в селе Чёрная Слобода и его приёмку по контракту. Об этом сообщили в реготделении организации.

По всей ширине проложенного асфальта наблюдаются трещины, покрытие дороги неоднородное. При активном использовании дороги уже в ближайшее время на ней появятся ямы. Также активисты заинтересовались уклонами, так как влага задерживается на дорожном полотне.

Обочина из асфальтной крошки по ГОСТам должна составлять 70 см, на деле её ширина не превышает 40 см, толщина этого слоя по нормативам должна быть 10 см, а на деле – едва 2 см. Также при формировании обочины допущен облом края дороги, что может свидетельствовать о несоответствующей марки асфальта.

В адрес районной администрации и регионального Минтранса активисты ОНФ направили письма с просьбой провести проверку.

Отметим, что дорога в селе Чёрная Слобода длиной около 2 км была отремонтирована за 9 миллионов. Её ремонт уже завершён, однако она ещё не введена в эксплуатацию.

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