«Сгнил он давно»: в районе исчезновения семьи Усольцевых пропал еще один человек

Шесть лет назад в тех же местах в красноярской тайге, где пропала семья Усольцевых, исчез 67-летний Владимир Шатыгин, рассказал «МК» его сын.

Мужчину искали более двух месяцев, задействовали вертолеты, дроны, кинологов. Сотни волонтеров прочесывали лес, но найти Шатыгина так и не удалось.

Сын уточнил, что его отец ушел в лес за ягодами 28 августа 2019 года. Предположительно, он пропал в восьми километрах от поселка Кутурчин — именно там сегодня ищут Усольцевых.

«История с Усольцевыми выглядит необычно. Хотя если люди не очень опытные, в тайге может случиться что угодно», — пояснил собеседник издания.

Он уточнил, что во время поисков отца в соцсетях писали гадости, например, «да сгнил он давно», но семья не реагировала на это. За первый месяц поисков Шатыгина дважды видели рыбаки и охотники. Они не узнали в нем пропавшего и подсказали дорогу.

Мужчина добавил, что в прошлом году съездил в злосчастный лес в годовщину пропажи отца и попрощался с ним.