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Четверг, 16 июня, 2022

Сезонные работы по благоустройству идут в Рязани

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Татьяна Проводина

Сезонные работы по благоустройству идут в Рязани

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Бригады мехуборки работают в разных районах города, – сообщает администрация Рязани.

Накануне, 14 июня, очистили грунтовые наносы и смет, подмели пешеходные зоны и тротуары, убрали мусор и очистили урны. Также бригады выкашивают газоны и приствольные лунки. Уборка туристических маршрутов Рязани проводят каждый день. На бульваре Есенина красят ограждения, а в сквере на улице Горького провели косметический ремонт Доски почёта.

Сегодня, 15 июня, в городе запланированы уборка мусора и очистка чаш фонтанов.

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