Сезонные работы по благоустройству идут в Рязани

Бригады мехуборки работают в разных районах города, – сообщает администрация Рязани.

Накануне, 14 июня, очистили грунтовые наносы и смет, подмели пешеходные зоны и тротуары, убрали мусор и очистили урны. Также бригады выкашивают газоны и приствольные лунки. Уборка туристических маршрутов Рязани проводят каждый день. На бульваре Есенина красят ограждения, а в сквере на улице Горького провели косметический ремонт Доски почёта.

Сегодня, 15 июня, в городе запланированы уборка мусора и очистка чаш фонтанов.