Северо-восток Астрахани останется без холодной воды 23 и 24 апреля

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В ночь с 23 на 24 апреля в Астрахани отключат холодную воду. Воды не будет в северо-восточной части города. Об этом сообщает пресс-служба городского водоканала.

Отключение связано с проведением профилактических работ на очистных сооружений. Еще одна причина — подготовка объектов к весенне-летнему периоду.

С 21:00 23 апреля до 14:00 24 апреля воды не будет в следующих районах:

Микрорайон Бабаевского;

Поселок Караагаш;

Село Растопуловка;

ПГУ-235.

На время отключения организуют специальные точки для водозабора.