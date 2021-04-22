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Четверг, 22 апреля, 2021
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Северо-восток Астрахани останется без холодной воды 23 и 24 апреля

Елена Лобанова
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В ночь с 23 на 24 апреля в Астрахани отключат холодную воду. Воды не будет в северо-восточной части города. Об этом сообщает пресс-служба городского водоканала. 

Отключение связано с проведением профилактических работ на очистных сооружений. Еще одна причина — подготовка объектов к весенне-летнему периоду. 

С 21:00 23 апреля до 14:00 24 апреля воды не будет в следующих районах: 

  • Микрорайон Бабаевского;
  • Поселок Караагаш; 
  • Село Растопуловка;
  • ПГУ-235.

На время отключения организуют специальные точки для водозабора.

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