Северное сияние сфотографировали этой ночью в Рязанской области. Снимки публикует телеграм-канал «RZNASTRO».

Северное сияние — оптическое явление, при котором верхний слой атмосферы планеты светится зелёными, красными, жёлтыми, синими и фиолетовыми цветами. Явление авроры можно было наблюдать в Рязанской области невооруженным взглядом с 2:30 15 сентября.

Заряженные частицы солнечного ветра устремляются к полюсам Земли под влиянием магнитного поля. Они ионизируют атмосферные газы, и в результате высвобождается энергия в виде света. В зависимости от того, с какими веществами взаимодействует солнечный ветер, такой цвет приобретает сияние.

Вчера, 14 сентября, в Рязанской области наблюдали солнечное гало. Это вид оптического преломление солнечных лучей на кристалликах льда, при появлении которого вокруг солнца образуется световой круг.

Ранее в Рязани сфотографировали «кровавое» лунное затмение. Общая продолжительность затмения составила 5 часов 27 минут.

Фотограф из Рязани Олег Буцкий показал таймлапс полного лунного затмения. По его словам, для создания видео потребовалось 960 кадров