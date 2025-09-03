«Северная компания» построит в Кальном канализационный коллектор 

ООО «Северная Компания» построит новый канализационный коллектор в микрорайоне Кальное города Рязани. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

В пресс-релизе отмечается, что возведение этого объекта решит проблему затопления территории во время сильных дождей.

Компания за свой счёт проложит коллектор диаметром 500 миллиметров и длиной 300 метров с восемью водосборными колодцами из железобетона. Также планируется реконструировать часть действующей ливневой канализации.

«Прокладка новой ветки позволит оптимизировать работу ливневой канализации и эффективнее отводить дождевые и талые воды с проезжей части и тротуаров улиц Кальная и Быстрецкая, включая прилегающие социальные объекты», — говорится в сообщении.

На данный момент уже готова проектная документация, строительство коллектора, за счёт средств «Северной компании», начнут в ближайшее время. Контролировать работы будет Дирекция благоустройства Рязани.