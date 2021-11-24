«Северная Компания» и «ВТБ» провели первую онлайн сделку в Рязани.

Рязанский застройщик «Северная Компания» и местный филиал Банка «ВТБ» (АО) провели полностью дистанционную сделку по продаже жилья в ипотеку. О первом опыте онлайн-продажи квартиры говорится в пресс-релизе «Северной Компании».

«Больше нет необходимости посещать офис застройщика, ездить несколько раз в банк или самостоятельно подавать документы на регистрацию сделки в МФЦ. Сейчас у клиентов „Северной Компании“ есть возможность покупки квартиры в ипотеку полностью онлайн. Все процессы проходят дистанционно, в том числе, заключение договора долевого участия и подписание кредитного договора с Банком „ВТБ“ (АО).» — сообщила руководитель отдела продаж «Северной Компании» Екатерина Турбина.

Как отметили в рязанском филиале Банка «ВТБ» (АО), «Северная Компания» стала первым рязанским застройщиком с передовым опытом проведения онлайн сделок.

Онлайн-сделка по покупке квартиры в ипотеку стала не только удобнее, но и выгоднее, чем традиционная. По словам начальника отдела ипотечного кредитования рязанского филиала Банка «ВТБ» (АО) Татьяны Мульминой, скидка от «ВТБ» при подаче онлайн-заявки на кредит составляет 0,3%, скидка за использование сервисов «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты» или проведение дистанционной сделки при покупке жилья у юридического лица — дополнительно 0,3%. Итоговая скидка достигает 0,6% и позволяет клиенту ощутимо сэкономить.

Банк «ВТБ»(АО) — российский универсальный коммерческий банк с государственным участием, второй по величине активов банк России и первый по размеру уставного капитала.

«Северная Компания» — местный застройщик, работающий в Рязани с 1999 года.

Офис «Северной Компании» расположен по адресу ул. Соборная, 14/2, стр. 1. Работает в будни с 9.00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.30.

Действует дополнительный офис продаж в жилом комплексе «Ветропарк» на Московском шоссе. Офис работает с понедельника по субботу, с 09:00 до 18:00. Офис продаж в Же «Паруса» на Солотчинском шоссе работает с вторника по субботу, с 09:00 до 18:00.

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