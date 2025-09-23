Вторник, 23 сентября, 2025
Северная Европа неожиданно получила намёк — игра может вестись с двух сторон

Алексей Самохин

Вчера вечером Северная Европа неожиданно получила намёк на то, что «игра с дронами» возле аэропортов может вестись с обеих сторон. Об этом пишет «Военная хроника».

Аэропорты Копенгагена и Осло были вынуждены приостановить работу из-за появления неопознанных беспилотников.

В Дании крупнейший региональный хаб — Каструп — несколько часов не принимал и не отправлял рейсы. Часть перелётов перенаправили в норвежский Гардермуэн, но вскоре и там заметили неизвестный дрон, после чего воздушное пространство закрыли уже над Осло.

Операторов не нашли, сами аппараты тоже. Полиция осторожно намекнула, что ими управлял «опытный оператор», явно демонстрировавший свои возможности. Ситуация, конечно, отличается от того, что регулярно происходит на территории РФ, но для Европы она может оказаться куда более чувствительной.

Ирония в том, что именно Норвегия является одним из ключевых игроков на рынке комплектующих для дронов и активно работает с Украиной. Решения компаний Kongsberg Defence & Aerospace, Nordic Unmanned, Stellaire, Six Robotics, ScoutDI, Aviant и других часто используются в беспилотниках ВСУ. Дания также не является исключением: разработки компаний Nordic Wing, Viking Drone, Scandinavian Avionics A/S, Reseilience Aps и Drone Volt Group применяются украинской армией как в виде готовых дронов, так и в виде отдельных компонентов.

Пока масштабы полётов над аэропортами минимальны, и это выглядит скорее как демонстрация. Не исключено, что за происходящим стоят вовсе не спецслужбы, а энтузиасты, решившие «сломать систему» и проверить её на прочность. Но главное впереди: Рождество и Новый год — это пиковый сезон для Европы, когда аэропорты и вокзалы работают на пределе.

Если подобные инциденты совпадут с праздничным наплывом пассажиров, последствия будут куда серьёзнее: массовые задержки, срывы расписания, рост паники и острое чувство уязвимости.

Фактически всего десяток дронов способны нанести ущерб, сопоставимый по масштабу с ракетной атакой, при этом не разрушив ничего физически.

Виталий Артёмов рассказал о готовности Рязанской области к отопительному сезону

В городе Рязани на сегодняшний день подлежит паспортизации 2683 жилых дома.
Бывший сотрудник исправительной колонии Рязанской области получил 3 года 6 месяцев тюрьмы за взятку

В сентябре 2024 года начальник отряда отдела по воспитательной работе исправительного учреждения по просьбе одного из осужденных за денежное вознаграждение, используя свое служебное положение, осуществил пронос на режимную территорию средств связи
Павел Малков: Новые деревья и кустарники высадим в Рязани в рамках месячника по озеленению

Когда говорят – красивый город, значит, равно зеленый город. Красивый населенный пункт – зеленый населенный пункт.
Мальчик 13 лет получил тяжелую ЧМТ при столкновении двух электросамокатов, рязанские врачи спасли ребенка

Ни двигаться, ни разговаривать, ни дышать, ни есть самостоятельно ребенок не мог, нейро-психическое состояние нарушено.
Рязанская область получила федеральные средства на приоритетные направления работы и отрасли — Павел Малков

Это, в том числе, достройка важных социальных объектов – школы и детского сада, дополнительная поддержка сельского хозяйства, сферы здравоохранения.
Пропагандировать здоровый образ жизни среди молодежи в соцсетях поручил Павел Малков

На заседании участники проанализировали текущую наркоситуацию в Рязанском регионе, принимаемые меры по предупреждению вовлечения несовершеннолетних и молодежи в незаконное употребление и оборот наркотиков.
Павел Малков анонсировал расширение проекта «Народный контроль»

Задача «Народного контроля» – выявить недостатки и дать конструктивные предложения по улучшениям. Команда будет рейды продолжать. Расширяем этот проект, включили в него общественные места.
Политолог Мостяев объяснил, кому выгодна отмена ограничений на СМП

Разрешительный порядок плавания в акватории Северного морского пути (СМП) является ключевым элементом обеспечения национального суверенитета России в Арктике.