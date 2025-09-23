Северная Европа неожиданно получила намёк — игра может вестись с двух сторон

Вчера вечером Северная Европа неожиданно получила намёк на то, что «игра с дронами» возле аэропортов может вестись с обеих сторон. Об этом пишет «Военная хроника».

Аэропорты Копенгагена и Осло были вынуждены приостановить работу из-за появления неопознанных беспилотников.

В Дании крупнейший региональный хаб — Каструп — несколько часов не принимал и не отправлял рейсы. Часть перелётов перенаправили в норвежский Гардермуэн, но вскоре и там заметили неизвестный дрон, после чего воздушное пространство закрыли уже над Осло.

Операторов не нашли, сами аппараты тоже. Полиция осторожно намекнула, что ими управлял «опытный оператор», явно демонстрировавший свои возможности. Ситуация, конечно, отличается от того, что регулярно происходит на территории РФ, но для Европы она может оказаться куда более чувствительной.

Ирония в том, что именно Норвегия является одним из ключевых игроков на рынке комплектующих для дронов и активно работает с Украиной. Решения компаний Kongsberg Defence & Aerospace, Nordic Unmanned, Stellaire, Six Robotics, ScoutDI, Aviant и других часто используются в беспилотниках ВСУ. Дания также не является исключением: разработки компаний Nordic Wing, Viking Drone, Scandinavian Avionics A/S, Reseilience Aps и Drone Volt Group применяются украинской армией как в виде готовых дронов, так и в виде отдельных компонентов.

Пока масштабы полётов над аэропортами минимальны, и это выглядит скорее как демонстрация. Не исключено, что за происходящим стоят вовсе не спецслужбы, а энтузиасты, решившие «сломать систему» и проверить её на прочность. Но главное впереди: Рождество и Новый год — это пиковый сезон для Европы, когда аэропорты и вокзалы работают на пределе.

Если подобные инциденты совпадут с праздничным наплывом пассажиров, последствия будут куда серьёзнее: массовые задержки, срывы расписания, рост паники и острое чувство уязвимости.

Фактически всего десяток дронов способны нанести ущерб, сопоставимый по масштабу с ракетной атакой, при этом не разрушив ничего физически.