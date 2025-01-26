Сеть порно вебкам-студий обнаружили в России

Вебкам-студии, занимавшиеся созданием и распространением порнографического контента, прекратили свою работу благодаря действиям сотрудников ГУУР МВД России и ГУ МВД по Саратовской области. Подозреваемых, которые, как предполагается, были причастны к организации и распространению запрещённого материала, задержали в нескольких регионах: в Саратове, Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

По предварительным данным, жительница Саратова организовала работу нескольких студий в четырёх регионах России. В этих студиях трудились как минимум десять моделей, которые проводили платные видеосеансы с иностранными гражданами, выполняя их интимные запросы. Контроль за деятельностью студий и распределение доходов осуществляли два администратора.

В рамках спецоперации полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии провели обыски. Изъято оборудование, записи трансляций, финансовая документация и другие предметы, которые могут служить доказательствами в деле.

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Следователи возбудили уголовное дело по статье 242 УК РФ о незаконном обороте порнографической продукции. Двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, организатору группы назначена мера пресечения в виде запрета на совершение определённых действий.

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Правоохранители работают над выявлением всех участников и дополнительных эпизодов преступной деятельности.