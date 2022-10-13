Четверг, 13 октября, 2022
Татьяна Проводина

Сеть АЗС «Газпромнефть» с программой «СберСпасибо» запустили оплату бонусами в приложении сети

На главнуюНовости мира

Сеть АЗС «Газпромнефть» и программа лояльности СберБанка запустили функционал оплаты бонусами СберСпасибо на станциях сети. Теперь при заправке автомобиля через мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть», участники «СберСпасибо» смогут вернуть до 2% от стоимости бонусами. Также появилась возможность оплачивать всю покупку бонусами СберСпасибо при сумме заказа топлива от 1 тысячи рублей.

Олег Кузьменков, руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России: «Программа лояльности «СберСпасибо» — одна из самых сильных и многочисленных в России. Возможность оплаты бонусами — важное преимущество для клиентов. Новый функционал интегрирован в мобильное приложение сети АЗС, с которым процесс заправки и покупки кофе будет максимально быстрым»

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»: «Многие наши клиенты ждали подключение АЗС “Газпромнефть” к нашей бонусной программе. Для некоторых топливо — одна из самых затратных статей расходов, и мы рады помочь с её оптимизацией. Теперь, отправляясь в поездки, можно заправиться на АЗС “Газпромнефть” за бонусы СберСпасибо или получить кешбэк бонусами. Важно помнить лишь одно очень простое правило – используйте для оплаты в приложении партнера карту Сбера»

Клиенты АЗС, использующие топливо АИ-92, «92 ОПТИ», АИ-95, «95 ОПТИ» и «Дизель ОПТИ», смогут вернуть 1% от стоимости покупки бонусами. G-Drive 95, G-Drive 100 и G-Drive Diesel принесут повышенные 2%. Чтобы обменивать или начислять бонусы, нужно оплачивать топливо через мобильное приложение АЗС «Газпромнефть». Возможность оплатить бонусами СберСпасибо доступна до конца 2022 года.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/