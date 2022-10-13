Сеть АЗС «Газпромнефть» с программой «СберСпасибо» запустили оплату бонусами в приложении сети

Сеть АЗС «Газпромнефть» и программа лояльности СберБанка запустили функционал оплаты бонусами СберСпасибо на станциях сети. Теперь при заправке автомобиля через мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть», участники «СберСпасибо» смогут вернуть до 2% от стоимости бонусами. Также появилась возможность оплачивать всю покупку бонусами СберСпасибо при сумме заказа топлива от 1 тысячи рублей.
Клиенты АЗС, использующие топливо АИ-92, «92 ОПТИ», АИ-95, «95 ОПТИ» и «Дизель ОПТИ», смогут вернуть 1% от стоимости покупки бонусами. G-Drive 95, G-Drive 100 и G-Drive Diesel принесут повышенные 2%. Чтобы обменивать или начислять бонусы, нужно оплачивать топливо через мобильное приложение АЗС «Газпромнефть». Возможность оплатить бонусами СберСпасибо доступна до конца 2022 года.