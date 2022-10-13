Сеть АЗС «Газпромнефть» с программой «СберСпасибо» запустили оплату бонусами в приложении сети

Олег Кузьменков, руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России: «Программа лояльности «СберСпасибо» — одна из самых сильных и многочисленных в России. Возможность оплаты бонусами — важное преимущество для клиентов. Новый функционал интегрирован в мобильное приложение сети АЗС, с которым процесс заправки и покупки кофе будет максимально быстрым»

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»: «Многие наши клиенты ждали подключение АЗС “Газпромнефть” к нашей бонусной программе. Для некоторых топливо — одна из самых затратных статей расходов, и мы рады помочь с её оптимизацией. Теперь, отправляясь в поездки, можно заправиться на АЗС “Газпромнефть” за бонусы СберСпасибо или получить кешбэк бонусами. Важно помнить лишь одно очень простое правило – используйте для оплаты в приложении партнера карту Сбера»