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Культура и события

Сервис «Туту» представил двухдневный маршрут по Рязани и области

Алексей Самохин
Фото: 7info

Сервис путешествий «Туту» представил готовый двухдневный маршрут по Рязанской области.

Эксперты предлагают путешественникам познакомиться с гастрономическим наследием региона, пройтись по старинным улицам, пообщаться с весовщиком, научиться варить кофе и узнать, как целая деревня выкупила себя из крепостного плена.

Программа составлена на основе отзывов участников проекта «Туту Медиаразведка», в который вошли федеральные и туристические СМИ, а также известные тревел-блогеры. Готовый маршрут уже опубликован на главной странице «Туту».

День первый — Рязань

Эксперты советуют начать путешествие с самой Рязани. В программе:

  • прогулка по улицам Мюнстерская, Соборная и Почтовая,
  • Рязанская ВДНХ,
  • встреча с легендарным весовщиком Иосифом Пятуниным на Почтовой, который уже почти 30 лет сидит здесь на складном стуле и взвешивает всех желающих,
  • экскурсия в новое здание Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника с заданием найти все 15 скульптур грибов с глазами.

Затем — тематические мастер-классы:

  • в музее кофе Bravos можно научиться варить кофе по разным рецептам,
  • в музее «Пахнет хлебом» — попробовать традиционный калинник и другие угощения.

Также в маршрут включены проверенные рестораны с высокими оценками и обзор необычных сувениров, которые можно привезти из региона.

День второй — окрестности

Вместо стандартной поездки в Константиново маршрут предлагает отправиться в менее известное, но не менее интересное село Ижевское — здесь прошло детство Константина Циолковского. Помимо музея, посвящённого ранним годам жизни основоположника космонавтики, стоит заглянуть в музей «Дом Филатова». В нём рассказывается, как в 1832 году местные жители объединились и выкупили себя у помещика — задолго до отмены крепостного права по всей стране.

От Ижевского всего за полчаса можно доехать до села Орехово, где находится Музей ретротехники с коллекцией советских автомобилей, мотоциклов и других видов транспорта.

«Мы постарались создать маршрут, который позволит почувствовать настоящую, живую Рязань. Здесь можно познакомиться с регионом не только через памятники и музеи, но и через людей, их истории, запах хлеба, деревенские фотоальбомы и неожиданные открытия — вроде музея кофе или рассказа о выкупе деревни из крепостного права. Это маршрут с человеческим теплом, и он точно останется в памяти», — отмечает Наталья Анисимова, директор по развитию партнёрских коммуникаций «Туту», создатель проекта «Медиаразведка» и эксперт по внутреннему туризму.

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