Сервис Сбера по переводам в страны ближнего зарубежья продолжает работать в штатном режиме

На фоне ограничений работы ряда сервисов по переводу денег за границу, сервис денежных переводов Сбера в страны ближнего зарубежья продолжает работать в штатном режиме. Клиентам, как и прежде, доступны моментальные переводы с минимальной комиссией через мобильное приложение СберБанк Онлайн.

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Перевести средства за рубеж по номеру телефона на карты или счета можно не только в дочерние банки Сбера в Беларуси и Казахстане, но и в иностранные банки следующих стран: Армения, Киргизия, Молдавия (Приднестровье), Таджикистан, Узбекистан.

Сервис позволяет перечислять до 600 тысяч рублей в месяц с комиссией 1% от суммы перевода (но не менее 30 рублей).

Леонид Шныр, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка.



– Сбербанк долгое время выстраивал прямые отношения с банками-партнерами в странах ближнего зарубежья и сейчас видны результаты этой работы. Мы рады, что в текущих условиях мы по-прежнему предоставляем удобный сервис для своих клиентов.

Подробная информация о переводах за рубеж доступна на сайте в разделе «Частным клиентам» – «Переводы» – «Переводы за рубеж».