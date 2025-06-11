Сервис «наличные на кассе» действует в 400 точках Рязанской области

Число мест в Рязанской области, где можно снять деньги с карты одновременно с покупкой, за год выросло на 9%. Сервис «наличные на кассе» внедрен почти в 400 торгово-сервисных точках. Воспользоваться услугой можно в магазинах и на автозаправочных станциях.

Впервые проект начал работать в регионе несколько лет назад. С одной карты в день можно получить не более 5 тысяч рублей, в месяц сумма ограничена 30 тысячами рублей. Рязанские потребители в эти лимиты укладываются.

Сегодня проект охватывает как густонаселенные городские поселения, так и сельскую местность. Более трети торгово-сервисных точек, где можно снять наличные на кассе, работают в небольших населенных пунктах. Деньги с карты на кассе можно снять при совершении любой покупки, перед оплатой нужно предупредить кассира об операции. Узнать, доступен ли сервис в конкретной точке, можно у продавца или по специальной наклейке.

«В небольших населенных пунктах банковская инфраструктура представлена в ограниченном объеме или отсутствует вовсе. Магазины же нередко являются центром общественной жизни. Там, где внедрен сервис по снятию наличных на кассе, людям не надо куда-то ехать, чтобы найти банкомат или офис кредитной организации, можно сэкономить время, транспортные расходы и усилия, получив услугу рядом с домом», — отмечает заведующий сектором платежных систем и расчетов рязанского отделения Банка России Денис Никитин.