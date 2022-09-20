Серия «Поваров на колёсах», снятая в Рязани, вышла на Первом канале

Выпуск кулинарного шоу «Повара на колёсах», который снимался в Рязани, вышел на Первом канале 18 сентября.

Шеф-повара Антон Ковальков, совладелец «Deep Fried Friends», и Георгий Троян, партнёр ресторана «Северяне», познакомились с местной кухней. Каждый из них на основе полученных знаний разработал своё блюдо.

Шеф-повара прогулялись по Первомайскому проспекту и улице Почтовой, поговорили с весовщиком Иосифом Пятуниным, а также побывали в Рязанском кремле. Посетили шефы рестораны «Графин», «Есть» и «Хлебная площадь».