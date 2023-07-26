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Сериал «Универ» возвращается на экраны

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Фото пресс-службы ТНТ

21 июля стартовали съёмки проекта «Универ. 13 лет спустя» – продолжения сериалов «Универ. 10 лет спустя», «Универ. Новая общага» и «Универ». В новом сезоне зрителей ждёт развитие истории основных персонажей, а также возвращение культового героя оригинального «Универа» – Эдуарда «Кузи» Кузьмина в исполнении актёра Виталия Гогунского.

События сериала «Универ. 13 лет спустя» начнут развиваться спустя три года после того, что зрители увидели в проекте «Универ. 10 лет спустя». Кристина окончательно распрощалась с Антоном (Станислав Ярушин), который пытается жить в своё удовольствием и открывает паб. Однако неожиданно в его жизни появляется взрослая дочь, о которой он раньше не знал, из-за чего любителю алкоголя и тусовок предстоит полностью изменить свой образ жизни.

Тем временем Майкл (Арарат Кещян) отчаянно пытается вернуть Варю (Екатерина Молоховская), которая подала на развод из-за измены мужа. А Маша (Анна Хилькевич) в одиночку тащит на себе двоих детей, пока Валя (Александр Мартынов) пропадает на работе в ожидании великого научного открытия. В этот момент в её жизни неожиданно появляется бывший парень Кузя (Виталий Гогунский), который стал богатым бизнесменом и приехал в Москву, чтобы расширить свой бизнес. Но истинная цель «пельменного короля» – вернуть Машу, чувства к которой он сохранил после долгих лет разлуки.     

К своим ролям в сериале «Универ. 13 лет спустя» вернутся Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская и Виталий Гогунский. Продюсеры проекта: Вячеслав Дусмухаметов, Андрей Левин, Таймураз Бадзиев. Креативные продюсеры: Евгений Соболев, Антон Колбасов, Артем Гончаров и Сергей Кинстлер, исполнительный продюсер – Алан Батаев. В качестве постановщика проекта выступит режиссёр-дебютант Семён Литовчин.

Сериал "Универ" возвращается на экраны
Фото пресс-службы ТНТ
Сериал "Универ" возвращается на экраны
Фото пресс-службы ТНТ

Евгений Соболев, креативный продюсер: «Идея с возвращением Кузи витала в креативной группе давно. Мы хотели это сделать еще на этапе «Новой общаги». Но там по разным причинам не сложилось. А тут все получилось, и Кузя вернулся. Этого любимого персонажа зритель не видел больше 10 лет, поэтому, конечно, всем интересно увидеть, что с ним произошло. Но и истории других героев тоже заслуживают внимания! Всех карт раскрывать не буду, просто предлагаю посмотреть сериал и получить удовольствие».  

Виталий Гогунский, исполнитель роли Кузи:«Это культовый сериал и культовый персонаж. Все 10 лет мои соцсети были завалены сообщениями от фанатов «Кузя, вернись». И я в конце концов решил вернуться. Кузя возвращается в сериале «пельменным королём», и я уверен, что всем будет интересно на это посмотреть. Я лично давно не читал ничего смешнее из сценариев – прямо как в те старые добрые времена, в 2008-м году, когда мы ждали каждую серию и смеялись в голос. Когда мы только начинали этот путь, никто не ожидал, что он получится таким долгим, но сейчас я думаю, что за званием самого долгоиграющего сериала мы ещё поборемся с «Санта-Барбарой». Я немножко волнуюсь, ведь всё-таки уже 11 лет не играл в этом сериале, самому будет интересно вернуться к роли. Тем более, что новые предлагаемые обстоятельства очень яркие. Я в предвкушении!»  

Анна Хилькевич, актриса: «Конечно, я рада возвращению, я люблю этот проект. Несмотря на то, что я много принимаю участия в других съёмках, но «Универ» – это мой родной дом, и свою героиню Машу я знаю буквально от и до. Мне, как и поклонникам сериала, конечно, интересно, что происходит с героями, потому что на них выросло, может, даже не одно поколение. Поэтому любопытно смотреть на то, как они развиваются, с какими проблемами сталкиваются. Ведь зритель повзрослел, герои повзрослели, а жизненные проблемы, как правило, остаются актуальными всегда. Мою героиню в новом сезоне ждёт любовный треугольник, поэтому, конечно, всем интересно увидеть как будут развиваться отношения между Машей и Валей, между Машей и Кузей, и как отреагирует Валентин на появление бывшего Маши в их жизни. А мне как исполнительнице роли Маши Беловой, очень хочется привнести еще больше яркости и наполненности в свою героиню. Я жду с нетерпением Сьемок, чтобы пережить все то, что испытывает Мария – она попадает в сердечную ловушку… я думаю зрительнице многие узнают себя или смогут понять или осудить героиню за чувства, эмоции и возможно поступки».

«Универ. 13 лет спустя» – скоро на ТНТ!

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