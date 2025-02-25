Сериал «Универ. Молодые» стартует на ТНТ 10 марта

10 марта на телеканале ТНТ состоится премьера нового ситкома «Универ. Молодые» (16+), который станет свежей перезагрузкой культовой франшизы. С момента выхода оригинального «Универа» в 2008 году эта вселенная расширилась до нескольких успешных проектов, включая «Универ. Новая общага», «Универ. 10 лет спустя», «Универ. 13 лет спустя» и «СашаТаня». Новый сериал отправит зрителей в студенческую жизнь, где проблемы не только в учёбе и поисках себя, но и в том, как успеть сделать фото для соцсетей и не отстать от трендов. Всё это — с обильными порциями кринжа, хайпа и вайба, которые ощутят даже те, кто уже давно не студент!

«Универ. Молодые» расскажет о группе студентов, которые заселяются в знаменитое общежитие МВГУ. С самого первого дня их захватывает водоворот вечных студенческих проблем: учёба, отношения и, конечно же, поиск себя. Но на этот раз — в мире социальных сетей, доставок и стендапа.

Герои — типичные представители поколения Z. Они приехали из разных уголков России покорять столицу и решают проблемы по-своему: подрабатывают в доставке, устраивают стендап-вечера и, конечно, учат жизни своих старших. В новой общаге их ждёт не только студенческий драйв, но и старые знакомые — Зуев, снова ректор МВГУ, и Кисель, который продолжает быть помощником коменданта. Кузя, ставший миллионером, привозит свою младшую сестру поступать в университет и становится спонсором ВУЗа, а Вика Бобр, теперь заместитель декана экономического факультета, помогает новому поколению героев преодолевать все университетские невзгоды.

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Зрителей ждёт увлекательное и весёлое продолжение, в котором студенческая жизнь не теряет своей актуальности, а проблемы остаются теми же — только решаются они теперь с большим количеством мемов.

Производством сериала занимается компания Norm Production по заказу Comedy Club Production. Генеральный продюсер проекта — Вячеслав Дусмухаметов, продюсеры — Андрей Левин и Роман Новиков. Креативным продюсером стал Илья Полежайкин. Сериал включает 20 серий по 24 минуты каждая.

Главные роли исполнили актёры Влад Прохоров, Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова, Кирилл Мешалкин и Марина Федункив. Также к своим ролям вернутся Сергей Пиоро, Григорий Кокоткин, Юлия Франц и Виталий Гогунский, знакомые зрителям по предыдущим частям франшизы.

Виталий Гогунский, актёр: «Возвращение в мир “Универа” оказалось абсолютно волшебным, как путешествие в машине времени. На этот раз я погрузился в новый “Универ” не через свой старый образ Кузи, а благодаря новым ребятам. Наши новые лица из поколения Z – очень грамотные, талантливые и готовые менять мир к лучшему. Они принесли в сериал не только свежесть, но и искренность, которая всегда подкупает. Я уверен, что зрители почувствуют магию на экране, потому что атмосфера, которую мы создали, родная и знакомая, но с новым, живым и динамичным духом».

Влад Прохоров, актёр: «Попасть в “Универ” — это огромное счастье. Это не просто сериал, а целая вселенная, которая приняла меня как свою часть. Мы на площадке стали настоящей семьёй, и я очень рад этому. Мой герой Федя — это парень, у которого горят глаза. Он мечтает стать звездой, хочет пробиться в стендап и ни на кого не надеется, кроме себя. Учёба для него — не самоцель, а лишь часть пути к мечте. И в этом он очень современный, такой типичный представитель поколения, которое привыкло брать жизнь в свои руки. Мне близок этот настрой, и я вижу в нём что-то от себя. А главное — всё, что происходит в сериале, это не выдумка. Я уверен, что и нынешние студенты, и те, кто давно окончил универ, узнают в наших историях что-то своё».

Екатерина Чаннова, актриса: «Для меня «Универ. Молодые» — это не просто продолжение, а совершенно новая история с новыми персонажами. Это как второе дыхание! Конечно, приятно вспоминать, как я смотрела этот сериал в детстве, смеялась над шутками и пела те самые песни. В некоторых сценах, особенно с Виталием Гогунским, я прям чувствую связь с тем временем, когда сама была подростком. Моя героиня — яркая и взбалмошная, но при этом она далеко не глупая. У неё есть чёткие цели, и она всегда знает, чего хочет. Хотя иногда её наивность мешает, по мере развития истории она становится всё осознаннее».

Илья Полежайкин, креативный продюсер: «Сериал «Универ» был и остаётся одной из самых популярных ситуационных комедий на российском телевидении. Сейчас, когда его главные герои «выпустились» в отдельный успешный сериал, пришло время рассказать историю о новых, молодых студентах. Об их взрослении, любви и дружбе. Ведь это вечные темы, так близкие нашему зрителю».