Поклонников хитового сериала «Первокурсницы» (16+) ждёт отличная новость: ТНТ объявил о старте второго сезона. Премьера состоится 8 сентября 2025 года. Зрителей ждут новые комедийные и трогательные истории, доказывающие, что начинать всё с нуля никогда не поздно.

История сорокалетних подруг, Насти (Анна Уколова) и Жанны (Екатерина Стулова), продолжается. После успешной первой сессии они возвращаются в родной институт, чтобы получить заветный диплом. Учёба, жизнь в общежитии, новые отношения — всё это смешается в водовороте студенческих приключений.

Новые герои и испытания

К знакомым по первому сезону лицам — Екатерине Маликовой, Евгению Егорову, Олесе Железняк, Людмиле Артёмьевой и Александру Обласову — присоединятся новые герои в исполнении Артёма Ткаченко, Ильи Сигалова и Артура Иванова.

Героинь ждут новые вызовы. Настя продолжает встречаться с пятикурсником Данилой, но их отношения всё чаще проходят проверку на прочность. Чтобы отвлечься, она запускает кулинарный стартап, который рискует перерасти в собственное кафе.

Жанна после поездки в Сочи заводит курортный роман, который в Москве превращается в любовный треугольник, и теперь ей предстоит сделать непростой выбор. Их бывшая соперница Вика решает, что готова стать матерью, и идёт к своей цели довольно нестандартным путём.

Режиссёром нового сезона стала Алёна Корчагина («Это мы», «Ивановы-Ивановы»), а креативными продюсерами и сценаристами — Максим Вахитов и Юлия Галиченко.

Что говорят создатели и актрисы

Авторы сериала Максим Вахитов и Юлия Галиченко считают, что первый сезон был сдан «на все пятёрки», а для получения «красного диплома» во втором им пришлось постараться ещё больше.

«Мы вложили во второй сезон больше тепла, больше узнаваемых жизненных историй — как комедийных, так и трогательных. Потому что справляться с жизненными неурядицами нашим героиням и нам самим помогает не только смех, но и доброта, товарищеское плечо и, конечно, любовь», — сказали они.

Исполнительница роли Насти Анна Уколова отметила, что история «Первокурсниц» нашла отклик у зрителей самого разного возраста, включая тех, кому за 60.

«Было приятно убедиться, что история Насти и Жанны откликнулась у зрителей самого разного возраста», — сказала актриса.

Екатерина Стулова призналась, что соскучилась по своей коллеге, на съемочной площадке они сразу почувствовали себя как «встреча с близким другом». Она добавила, что её героиня Жанна по-прежнему яркая и неудержимая, но в конце сезона совершит очень неожиданный поступок.

«Зрители писали, что наши героини мотивируют женщин учиться, влюбляться и идти к мечте в любом возрасте. А ведь в 40 лет жизнь только начинается!» — поделилась Стулова.

Фото: ТНТ