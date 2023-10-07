Сергий Капустник 8 октября: народные приметы, поверья и что нельзя делать

8 октября в народном календаре –день Сергия-капустника. С одной стороны, он связан с воспоминаниями о Сергии Радонежском, с другой – с древней традицией есть капусту гадать на капустных листья.

С какими традициями связано 8 сентября? Какие приметы существуют для этой даты?

Традиции и запреты 8 октября

Хозяйки на Сергия-капустника традиционно рубят и заготавливают на зиму капусту. Обязательно оставляли её и для ужина. Из капусты готовили щи, делали пироги с капустной начинкой. Считалось, что эти угощения придают силы на целую зиму.

Мужчины, как правило, заготавливали куриное мясо. Часть мясо необходимо отдать нуждающимся. Этот благородный жест может привлечь в семью достаток.

8 октября гадают на капустных листьях. Если они плотные и сочные, зима будет холодной и снежной. Если тонкие и ломкие – холодов ждать не стоит.

Сегодня ни в коем случае нельзя отказывать в помощи тем, кому она необходимо. Безразличие и скупость могут обернуться большим несчастьем.

Народные приметы 8 октября

Если 8 октября выпал снег, зима установится на Михайлов день;

Если ветер дует с юго-запада, скоро пойдёт дождь;

Если около дома села ворона, стоит ждать беды;

На деревьях много листьев? Зима придëт нескоро.