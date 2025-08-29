Известный стилист и артист Сергей Зверев тяжело переживает гибель своего племянника Игоря в зоне СВО. Как стало известно «МК», это уже вторая такая утрата в семье за последние полгода. Из-за этого Зверев принял решение временно отказаться от выступлений.

«Не могу петь и веселить публику»

Как рассказали в окружении артиста, Сергей очень переживает и постоянно поддерживает связь с родственниками, которые живут на Байкале. По данным источника, он оказывает им финансовую и моральную помощь.

На днях Звереву предложили выступить на одном из крупных мероприятий за «очень солидный гонорар», но артист отказался. «Сказал, что в данный момент не может петь и веселить публику», — сообщили в его окружении.

Сам Зверев подтвердил это в разговоре с журналистами. «Я потерял двух своих племянников за последние полгода, какое может быть веселье?» — сухо ответил он и повесил трубку.

Чувство патриотизма прививают с детства

По информации «МК», Игорь перестал выходить на связь с родными около месяца назад, в семье долгое время надеялись, что он мог попасть в плен. Однако спустя время стало известно, что он погиб во время выполнения боевого задания.

Сергей Зверев уже терял одного племянника в начале этого года.

Ранее артист объяснял изданию, что в их семье «с самого раннего детства прививают чувство патриотизма» и сам он служил в армии. Он отмечал, что все его племянники, когда их мобилизовали, «сразу пошли в военкомат».