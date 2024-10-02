Сергей Жуков расскажет о большой любви и серьёзном недуге в эфире НТВ

В эту субботу гостем нового выпуска ток-шоу «Секрет на миллион» (16+) на НТВ станет Сергей Жуков. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Популярный певец расскажет о грядущей премьере фильма «Руки Вверх!», посвящённого истории одноимённой легендарной музыкальной группы, поведает о радостях и печалях своей многодетной семьи и объяснит, какой недуг уложил его на больничную койку.

Совсем скоро, 10 октября, на экраны страны выйдет музыкальный блокбастер «Руки Вверх!». Сюжет погрузит зрителя в личные переживания Сергея Жукова и расскажет о его уникальном творческом пути, а также историю становления одноимённой культовой группы. Телеканал НТВ выступает информационным партнёром фильма. В студии шоу «Секрет на миллион» Сергей Жуков, ставший одним из сценаристов и продюсеров проекта, поведает о том, как шла работа над картиной, которая очень много для него значит.

Тексты хитов «Руки Вверх!», таких как «Крошка моя», «Студент», «18 мне уже» и многих других, знают даже современные подростки, хотя коллективу исполнилось уже 30 лет. Несмотря на солидный возраст, группа продолжает оставаться популярной и не испытывает недостатка в поклонниках. Ведущей шоу Лере Кудрявцевой Сергей Жуков расскажет о том, с чего всё начиналось и как простой, но целеустремлённый парень из Димитровграда смог пробиться на звёздный Олимп.

Лера Кудрявцева, фото: НТВ

За обаятельным музыкантом Жуковым следили и продолжают следить тысячи восхищённых глаз, однако он оказался настоящим семьянином, верным и преданным. Союз Сергея с певицей Региной Бурд стал судьбоносным. В студии «Секрета на миллион» Сергей Жуков с удовольствием вспомнит о том, как познакомился с будущей женой, и поделится своими мыслями о воспитании детей, которых у них с Региной уже четверо.

Поднимет Жуков и весьма непростую для себя тему: он поведает о болезни, которая отняла у него много физических и душевных сил. Вспомнит о том, как разводили руками врачи, и расскажет, как, несмотря на многочисленные сложности, смог вернуться к нормальной жизни.