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Сергей Жуков, лидер группы «Руки вверх» купил плантацию клубники в Карелии

Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков купил плантацию клубники в Карелии. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщили власти республики.

Популярный певец решил заняться выращиванием ягод во время путешествия по Карелии с семьёй. Сергея стал соучредителем карельской компании по выращиванию клубники.

Карельскую клубнику Жуков, по его словам, впервые попробовал 2 года назад в небольшом семейном хозяйстве «Вкус Карелии». Попробовал и влюбился.

— Такой вкусной я не ел никогда! И я решил, что тоже хочу заняться фермерским делом, чтобы и в других городах вы могли попробовать эту сочную, самую сахарную клубнику! — отметил Жуков.

Начинающий фермер уже представил клубнику «Вкус Карелии» на фестивале «Московское варенье».

— Если честно, я даже не ожидал такого сумасшедшего ажиотажа. Я знал, что наша клубника оооочень вкусная. Но одно дело, когда что-то нравится лично тебе, угощаешь друзей. И совсем другое — везти тонны ягоды, не зная на 100%, влюбятся ли в неё также сильно сотни тысяч незнакомых людей, — написал Жуков в телеграм-канале.

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