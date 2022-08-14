Сергей Жуков, лидер группы «Руки вверх» купил плантацию клубники в Карелии

Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков купил плантацию клубники в Карелии. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщили власти республики.
Популярный певец решил заняться выращиванием ягод во время путешествия по Карелии с семьёй. Сергея стал соучредителем карельской компании по выращиванию клубники.
Карельскую клубнику Жуков, по его словам, впервые попробовал 2 года назад в небольшом семейном хозяйстве «Вкус Карелии». Попробовал и влюбился.
Начинающий фермер уже представил клубнику «Вкус Карелии» на фестивале «Московское варенье».