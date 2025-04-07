Сергей Жуков, хоккеисты и актёры «Молодёжки» поздравили Овечкина с мировым рекордом

К рекорду Александра Овечкина в НХЛ Сергей Жуков записал специальную версию песни «18 мне уже», которую спортсмен любит исполнять в караоке. В поздравительном клипе лидер «Руки Вверх!» объединил хоккеистов КХЛ, МХЛ и актёров спортивного хита СТС «Молодёжка».

Поздравление приурочено к 895-й шайбе, забитой нападающим «Вашингтон Кэпиталз»: Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки, который продержался четверть века.

«Поздравляю Сашу Овечкина с историческим рекордом. Я, как и, наверное, все в стране, следил за его играми, переживал и с нетерпением ждал, когда он побьёт результат Гретцки, — говорит Сергей Жуков. — Идея записать песню родилась, когда я увидел завирусившийся ролик, в котором хоккеисты НХЛ признавались, что поют в караоке. Саша тогда сказал, что любит «18 мне уже». Я подумал, что было бы неплохо записать новую версию этой песни специально для него. Ведь мы сто лет знакомы. Он даже снимался у меня в сериале, а однажды устроил сюрприз, внезапно появившись на сцене «Лужников» в финале моего концерта: взял у меня микрофон и со всем стадионом спел «Крошку мою»».

В съёмках на «ВТБ Арене» участвовал первый тренер Овечкина Александр Филиппов и другие игроки клуба «Легенды хоккея», в числе которых: Данис Зарипов, Алексей Морозов, Александр Сёмин, Валерий Белов, Александр Харитонов, Алексей Сопин.

«Эмоции, конечно же, самые потрясающие, ведь это мировое событие, — признаётся Данис Зарипов. — Мы всегда болеем за Сашу, поддерживаеми, конечно же, гордимся им и тем, что играли вместе. Собралась хорошая компания его друзей,мы все следили и ждали рекорда, поэтому с большим удовольствием приняли участие в съёмках клипа». Реклама

Актёры «Молодёжки» вспоминали, как легендарный хоккеист поддержал их во время съёмок первого сезона.

«У нас осталась фотография, где стоит он, а рядом я. Смотрю на него как фанат, впервые встретивший звезду. В общем, знаковое событие. Нам тогда было безумно приятно, что Александр оказался с нами в такой важный момент», — делился Александр Соколовский.«На наших съёмках он провёл мастер-класс и поделился зарядом энергии. Мы были молодыми артистами, которым как раз и нужен был такой толчок и мотивация», — добавлял Матвей Зубалевич.

Поздравительный клип будет показа в эфире телеканалов Национальной Медиа Группы (НМГ).

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