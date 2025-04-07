Сергей Жуков, хоккеисты и актёры «Молодёжки» поздравили Овечкина с мировым рекордом

К рекорду Александра Овечкина в НХЛ Сергей Жуков записал специальную версию песни «18 мне уже», которую спортсмен любит исполнять в караоке. В поздравительном клипе лидер «Руки Вверх!» объединил хоккеистов КХЛ, МХЛ и актёров спортивного хита СТС «Молодёжка».
Поздравление приурочено к 895-й шайбе, забитой нападающим «Вашингтон Кэпиталз»: Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки, который продержался четверть века.
В съёмках на «ВТБ Арене» участвовал первый тренер Овечкина Александр Филиппов и другие игроки клуба «Легенды хоккея», в числе которых: Данис Зарипов, Алексей Морозов, Александр Сёмин, Валерий Белов, Александр Харитонов, Алексей Сопин.
Актёры «Молодёжки» вспоминали, как легендарный хоккеист поддержал их во время съёмок первого сезона.
Поздравительный клип будет показа в эфире телеканалов Национальной Медиа Группы (НМГ).