Сергей Светлаков возвращается на ТНТ

Шоумен и продюсер Сергей Светлаков подписал эксклюзивный контракт с ООО “Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение” (ГПМ РТВ, управляет телеканалом ТНТ). По условиям соглашения с 1 июля комик будет работать на ТНТ эксклюзивно как актер и телеведущий, а также станет рекламным лицом канала. Кроме того, Сергей Светлаков будет сотрудничать с ТНТ как продюсер, сообщили в пресс-службе канала.

Договоренности достигнуты как минимум о трех проектах: участие комика в новом юмористическом шоу телеканала, шоу собственного производства Сергея Светлакова и комедийный сериал, в котором он также выступит продюсером.

Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ, управляющий директор ГПМ РТВ: «Сережа – это ДНК ТНТ. Он родом из того самого ТНТ, которое сформировало новый тип телевизионного юмора и развлечений. Период, когда Светлаков, Мартиросян, Галустян и многие другие наши звезды начинали работать на ТНТ, считается золотой эрой канала. А сейчас эра ренессанса, потому что большинство звезд к нам вернулись, перезагрузились, предстали совершенно в другом качестве и с новыми проектами. Поэтому возвращение Сергея было абсолютно логичным. Вы просили, вы ждали, вы говорили нам об этом через всевозможные каналы связи. Мы вас услышали. И мы это сделали!».

На ТНТ Сергей Светлаков работал около 10 лет: был лицом культового юмористического проекта «Наша Russia», выступал в качестве приглашенной звезды Comedy Club, входил в жюри проектов «Танцы» и «Comedy Баттл». В 2018 году Сергей Светлаков перешел на СТС. Контракт с ТНТ начинает действовать с 1 июля, а 3 июля на ТНТ стартует показ комедийного детектива «Тайна пропавшей деревни», где шоумен выступил в качестве сценариста и продюсера.

В эксклюзивных отношениях с ТНТ также Ольга Бузова, Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Иван Абрамов.