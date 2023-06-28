Среда, 28 июня, 2023
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Сергей Проскурин: Камерный оркестр Рязанской области считает своей важной задачей знакомить слушателей с музыкальными традициями, берущими начало во времена Баха, Генделя и Моцарта

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В штате Рязанской филармонии пополнение: в её творческих рядах появился камерный оркестр Рязанской области.

Камерный оркестр Рязанской области создан в 2023 году по инициативе заслуженного работника культуры России, дирижера Сергея Проскурина при поддержке Губернатора Рязанской области Павла Малкова. Репертуар оркестра разнообразен и охватывает музыку различных стилей и эпох.

Художественный руководитель и главный дирижер камерного оркестра Рязанской области Сергей Проскурин рассказал пресс-службе филармонии о создании нового исполнительского стиля коллектива, творческом кредо камерного оркестра и секретах привлечения молодой аудитории на концерты академической музыки:

«Когда я получил первую работу в Европе как солист-трубач, мне была непривычна исполнительская манера местных музыкантов. Я окончил Саратовскую консерваторию, совершенствовал свое мастерство в Московской и Ленинградской консерваториях, поэтому детально знаю особенности отечественного исполнительства.

В Европе большое значение имеет жесточайшая строгость во всем: в звукоизвлечении, фразировке, штрихах. Наша школа более эмоциональна и позволяет умеренную свободу. Поначалу было сложно перестроиться. Но, поработав несколько лет, я проникся теми традициями, особенно исполнительской школой скандинавских стран, открыл для себя новый мир. Именно тогда мне пришла идея создать что-то новое, где можно объединить эти два стиля: европейскую дисциплинированность и русскую глубину и энергичность.

Сегодня я стараюсь вкладывать эту исполнительскую школу в музыкантов, в которыми работаю. В первую очередь это Русский камерный оркестр, который существует более тридцати лет. Теперь же стоит задача создать новый стиль для молодого коллектива – камерного оркестра Рязанской области. Я уже говорил о соединении двух традиций, но тогда фундаментом стиля была отечественная школа. Творчество камерного оркестра Рязанской области будет в основном опираться на все лучшее, что можно подчеркнуть в западной музыкальной традиции.

Камерный оркестр Рязанской области возник в феврале 2023 года. Первый концерт состоялся уже в марте. Сейчас мы продолжаем формировать состав. Процесс поиска своего творческого стиля – дело не быстрое и может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Все зависит от взаимопонимания в коллективе, контакта каждого музыканта с дирижером. Ведь камерный оркестр – это солисты, которые играют вместе.

Главное, чтобы эти солисты умели договариваться. На сегодняшний день я как художественный руководитель и главный дирижер ставлю во главу строжайшую дисциплину. Мне важно воспитать музыкантов, исключить некоторое своеволие в интонировании, ощущении времени в музыке и формы того или иного произведения.

В этом мне помогают знания в области саунд-продюсирования – профессии, которую я приобрел, работая в студиях звукозаписи в Стокгольме. Для того, чтобы уху слушателя было комфортно, нужно построить правильный образ музыки, который будет соответствовать нужному месту и времени
Будь то музыка Шостаковича, Шнитке или венских классиков, важна стилистическая и интонационная чистота. Иначе как передать слушателю глубокий смысл произведения, если оно плохо звучит?…

При этом я очень ценю в артистах инициативу, искреннюю вовлеченность в работу, желание развиваться. Вот пример из нашей жизни: репетиция оркестра начинается в десять часов, я прихожу значительно раньше и вижу, как музыканты уже готовятся! Или после репетиции они часто остаются и продолжают оттачивать программу уже по группам. Я всегда открыт к новым идеям от музыкантов, если они совпадают с творческим стилем оркестра.

Камерный оркестр имеет свое творческое предназначение. Во-первых, это мобильность. Небольшой коллектив имеет гораздо больше возможностей выступать на разных площадках, даже самых компактных.

Да и коллектив из 18 человек куда проще транспортировать. Во-вторых, наши программы могут быть рассчитаны на аудиторию с совершенно разным слушательским опытом. Я пишу аранжировки, в том числе музыки из мультфильмов и даже компьютерных игр, выступаю автором многих сочинений, сотрудничаю с современными композиторами. Поэтому мы можем выступать и перед сельскими слушателями, и перед искушенной публикой.

Я считаю, что таким образом выступления камерного оркестра готовит слушателя к более масштабным творческим форматам – опере и симфоническому оркестру. Ведь неподготовленного слушателя может испугать большая симфония или опера, в которой много своих нюансов. Камерный оркестр Рязанской области готов выступать для любой аудитории.
В новом концертном сезоне мы представим рязанским слушателям программу, в которой прозвучит популярная музыка.

Главной задачей мы ставим привлечение именно молодой аудитории. Ведь если молодежь придет на концерт, ей понравится, она придет и на второй концерт. А там уже мы представим программу чуть сложнее, например, музыку Рахманинова. Будем приучать новых слушателей к академической музыке постепенно

Также отдельное внимание мы будем уделять музыке эпохи барокко и венских классиков. К сожалению, этот пласт старинной музыки у нас нечасто звучит. А это несправедливо. В Европе мне посчастливилось сотрудничать с выдающимися исполнителями-аутентистами.

Поэтому камерный оркестр Рязанской области считает своей важной задачей знакомить слушателей с музыкальными традициями, берущими начало во времена Баха, Генделя и Моцарта».

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