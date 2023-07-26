Сергей Миронов: «Зарплаты депутатов должны быть приравнены к средним по стране»

Это программное предложение справедливороссов поддерживается большинством граждан, указал руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Согласно опросу сервиса SuperJob, в списке самых переоцененных профессий депутаты заняли первое место. Их зарплаты считают неоправданно высокими 23% респондентов.

«Полностью согласен с мнением граждан. Программное требование нашей партии – зарплаты депутатов должны быть приравнены к средним по стране, – комментирует Сергей Миронов. – Такой законопроект мы неоднократно вносили в Госдуму. К сожалению, думское большинство «Единой России» его не поддерживает. Зато наше предложение поддерживают большинство граждан: по нашим опросам, за эту меру выступают свыше 90%. При этом речь не только о социальной справедливости. Имея те же доходы, что и большинство населения, парламентарии будут лучше понимать нужды людей и принимать более соответствующие этим нуждам решения».

По данным SuperJob, второе место после депутатов занимают чиновники, их заработки считают завышенными 13%.

«У фракции «Справедливая Россия – За правду» есть другое профильное предложение, – отмечает Сергей Миронов. – Наши бюджетники – медики, педагоги, ученые, работники культуры – должны получать не меньше чиновников. По уровню зарплат и льгот их нужно приравнять к госслужащим. Это еще один верный шаг в преодолении дисбаланса доходов».