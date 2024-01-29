Сергей Миронов выступает за возвращение прямых выборов мэров

Отмена прямых выборов не улучшает качество муниципального управления, при этом ограничивает избирательные права граждан, разрушая связь между властью и обществом. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в связи с возможной отменой прямых выборов в столице Бурятии.

Ранее глава республики Алексей Цыденов внес в Народный Хурал Бурятии поправки, заменяющие всенародные выборы мэра Улан-Удэ назначением конкурсной комиссией.

«Вслед за истреблением бездомных собак в Бурятии взялись за уничтожение избирательных прав граждан – в одной из пяти региональных столиц, где прямые выборы мэра до сих пор еще сохранялись, – комментирует Сергей Миронов. – Граждане к обсуждению этого решения даже не привлекаются. Все совершается по обкатанной единороссами схеме: глава региона предлагает, большинство ЕР в региональном парламенте поддерживает, чтобы потом все те же единороссы могли назначать градоначальника, не беспокоя этим «пустяковым» вопросом горожан», «Справедливая Россия – За правду» выступает за восстановление прямых выборов глав муниципалитетов, подчеркнул Сергей Миронов.

«Отмена прямых выборов, вопреки аргументации ЕР, не улучшает качество муниципального управления. Все те же городские проблемы – «коммуналка», дороги, экология и другие – сохраняются. При этом назначенный мэр, по сути, не отвечает перед гражданами, которые его не выбирали, – указывает глава СРЗП. – В целом мы видим, как в угоду политической монополии стирается значение ближайшего к людям уровня власти, перекрывается прямой диалог между властью и обществом, ведь в отсутствие выборов уже не нужно слушать и слышать граждан. А это чревато и хозяйственными, и политическими проблемами. Нужно не отнимать, а, наоборот, возвращать гражданам возможности по формированию власти. Тем более сегодня, когда на фронтах СВО куется новая, в том числе политическая элита страны. Нужно восстанавливать не только прямые выборы мэров, но и выборы по партийным спискам в Засобрания, при этом отменять «муниципальный фильтр» на выборах губернаторов. Это принципиальные требования нашей партии».