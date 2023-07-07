Пятница, 7 июля, 2023
На главнуюНовости мира

Сергей Миронов рассказал, к чему приведёт падение рубля

7info
Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Центробанк не сможет «почивать на лаврах» борца с инфляцией, махнув рукой на курс рубля. Ситуация с национальной валютой доказывает необходимость кардинального пересмотра функций ЦБ. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.
Комментируя ослабление рубля, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что курс определяется динамикой внешней торговли, а для ЦБ «любой курс приемлем».

«Госпожа Набиуллина признала, что в прошлогоднем укреплении рубля нет заслуги ЦБ, да и с нынешним обвалом регулятор ничего делать не собирается. Скорее всего, подобные заявления этот обвал только усугубят, – комментирует Сергей Миронов. – В возмутительной позиции главы ЦБ нет ничего удивительного, если вспомнить, что наш регулятор таргетирует только инфляцию, все остальное, в том числе рубль, отправляя в свободный полет. Но при таком подходе почивать на лаврах борца с инфляцией ЦБ не удастся. В магазинах уже переписывают ценники: импортная бытовая техника, электроника, товары повседневного спроса дорожают на 15–30%. За импортом непременно подтянутся и отечественные производители. Если не обуздать курс, инфляция будет расти. У ЦБ есть на этот случай «традиционный рецепт» – повышение ставки, то есть еще один удар по реальному сектору и положению граждан».

Ситуация доказывает, что необходимо кардинально менять функции и полномочия регулятора, как предлагает фракция СРЗП.

«Еще несколько лет назад наша фракция внесла пакет инициатив, согласно которым денежно-кредитную политику должен определять не единолично ЦБ, а Национальный финансовый совет – коллегиальный орган из представителей Президента, Правительства и парламента, – говорит Сергей Миронов. – При этом Центробанк обязан отвечать не только за уровень инфляции, но и за повышение доходов граждан, экономический рост, за все ключевые социально-экономические показатели. Включая, конечно, и курс национальной валюты. По всем показателям задаются определенные цели, и если они не достигаются, руководство ЦБ отправляется в отставку. В необходимости отставки действующего руководства мы уже давно не сомневаемся».

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Полиция обнародовала подробности ДТП с электросамокатом в рязанском ЦПКиО

Всё произошло 6 июля примерно в 20.45 на входе в парк со стороны улицы Братиславской.

Российский боец СВО прочитал стихотворение Сергея Есенина

Военнослужащий с позывным «Эверест» прочёл стихотворение «Исповедь хулигана» Сергея Есенина.

На пожаре в Тырнове погиб мужчина

Сообщение о возгорании поступило пожарным 7 июля в 00.51.

Десять детей попали в больницу после отдыха на пруду с алкоголем

По данным медиков, у семи юных пациентов в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации.

В рязанском ЦПКиО электросамокат сбил женщину с ребёнком

Женщина получила ссадины коленных суставов. Ребёнок пострадал серьёзнее

Кардиолог назвал способ защитить пожилых родственников от инфарктов на даче

Лето для пенсионеров, выезжающих ради «активного отдыха» на дачи, может нести в себе большую опасность из-за жары и чрезмерных нагрузок. Главная опасность связана с возникновением опасных сердечных заболеваний и состояний, в том числе инфаркта.

Экс-зампред ЦБ рассказал, достигнет ли доллар трёхзначного числа

Ослабление рубля в последние несколько недель связаны с колебаниями выше среднепрогнозного значения. Но это вовсе не негативный тренд.

Рязанцев предупредили о грозах, ливнях и граде

Неблагоприятные метеоявления, по сообщению синоптиков, ожидаются на протяжении дня до конца суток.

В Минтрансе ответили, возобновят ли маршрут из Рязани в Домодедово

В 2020 году перевозчик отменил маршрут до популярного аэропорта из-за снижения пассажиропотока.

Шаман из Перу определил по портрету Путина, когда завершится спецоперация

Провидец определил дату окончания СВО по портретам лидеров, которые занимают позицию в этом противостоянии.

На Дне города в Липецке выступят Алёна Апина и Ваня Дмитриенко

Город разделят на несколько тематических зон, в каждой из которых зрителей ждёт много интересного.

Москвичей предупредили об опасном явлении — «острове тепла»

Вильфанд отметил, что в таких условиях человеческий организм не успевает отдохнуть от дневной жары
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации