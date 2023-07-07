Сергей Миронов рассказал, к чему приведёт падение рубля

Центробанк не сможет «почивать на лаврах» борца с инфляцией, махнув рукой на курс рубля. Ситуация с национальной валютой доказывает необходимость кардинального пересмотра функций ЦБ. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Комментируя ослабление рубля, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что курс определяется динамикой внешней торговли, а для ЦБ «любой курс приемлем».

«Госпожа Набиуллина признала, что в прошлогоднем укреплении рубля нет заслуги ЦБ, да и с нынешним обвалом регулятор ничего делать не собирается. Скорее всего, подобные заявления этот обвал только усугубят, – комментирует Сергей Миронов. – В возмутительной позиции главы ЦБ нет ничего удивительного, если вспомнить, что наш регулятор таргетирует только инфляцию, все остальное, в том числе рубль, отправляя в свободный полет. Но при таком подходе почивать на лаврах борца с инфляцией ЦБ не удастся. В магазинах уже переписывают ценники: импортная бытовая техника, электроника, товары повседневного спроса дорожают на 15–30%. За импортом непременно подтянутся и отечественные производители. Если не обуздать курс, инфляция будет расти. У ЦБ есть на этот случай «традиционный рецепт» – повышение ставки, то есть еще один удар по реальному сектору и положению граждан».

Ситуация доказывает, что необходимо кардинально менять функции и полномочия регулятора, как предлагает фракция СРЗП.

«Еще несколько лет назад наша фракция внесла пакет инициатив, согласно которым денежно-кредитную политику должен определять не единолично ЦБ, а Национальный финансовый совет – коллегиальный орган из представителей Президента, Правительства и парламента, – говорит Сергей Миронов. – При этом Центробанк обязан отвечать не только за уровень инфляции, но и за повышение доходов граждан, экономический рост, за все ключевые социально-экономические показатели. Включая, конечно, и курс национальной валюты. По всем показателям задаются определенные цели, и если они не достигаются, руководство ЦБ отправляется в отставку. В необходимости отставки действующего руководства мы уже давно не сомневаемся».