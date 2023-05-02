Сергей Миронов призывает ограничить аппетиты аптечных сетей

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предлагает ограничить до 5% размер вознаграждения, которое производители лекарств и медицинских товаров платят аптечным сетям за продвижение своих товаров. Соответствующие поправки в законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» внесены на рассмотрение Государственной Думы.

«Хорошо известно, что торговые сети берут с производителей и поставщиков товаров так называемый маркетинговый сбор. Это плата за продвижение продукции в сетях, которая может приводить к повышению стоимости товаров или снижению прибыли компаний. До тех пор пока участники рынка не договорились о приемлемой величине «маркетингового сбора», между торговыми сетями и поставщиками происходили острые конфликты. В целом проблема была решена, но сегодня ситуация в самом наихудшем варианте повторяется в аптечных сетях. Считаю, что размер вознаграждения, которое производители платят аптечным сетям, не должен превышать 5% от стоимости медикаментов», – рассказал парламентарий.

Он отметил, что, по информации ряда экспертов фармацевтического рынка, с конца февраля 2022 года размер платы производителей за услуги по продвижению лекарственных препаратов в аптечных сетях увеличился в несколько раз и достиг 30%. Таким образом, заметная доля в выручке аптечных сетей стала формироваться за счёт «бонусов», которые аптекам выплачивают поставщики и фармацевтические компании».

«Совершенно очевидно, что высокий размер «маркетингового сбора» приводит к удорожанию медикаментов. Лекарства в нашей стране всегда стоили недёшево, а в последнее время многие позиции подорожали в разы. На мой взгляд, во многом это связано с тем, что аптечные сети берут с производителей неприличную плату за продвижение, которого, если говорить по совести, вообще быть не должно», – убеждён Сергей Миронов.

«Если у покупателей нет денег на покупку дорогостоящего лекарства, то по действующим правилам провизоры обязаны предлагать людям другие, более дешёвые варианты. Но нет, даже при всём желании многие фармацевты не могут этого сделать, потому что вынуждены исполнять требования своего руководства, – указал Сергей Миронов. – В то время как топ-менеджеры аптечных сетей утверждают, что маркетинговые бонусы от производителей помогают им выжить в условиях низкой рентабельности, сами сотрудники аптек относятся к вознаграждениям крайне негативно. Об этом свидетельствуют данные опросов фармацевтов и провизоров».

Лидер СРЗП также напомнил, что высокий размер «маркетингового сбора» аптечных сетей затрудняет производителям финансирование разработок новых и инновационных лекарственных препаратов. Фармацевтическим компаниям не хватает денег на проведение клинических исследований и модернизацию производства, а это приводит к возникновению проблем в импортозамещении.

«Выход из сложившейся ситуации простой – нужно ограничить аппетиты сетей и ограничить 5% размер бонусов, которые аптекам выплачивают поставщики и фармацевтические компании», – заключил Сергей Миронов.