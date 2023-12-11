Сергей Миронов призвал выйти из международных организаций, подконтрольных Западу

Россия должна пересмотреть своё участие в прозападных международных организациях, в их числе Всемирная торговая организация и Международный олимпийский комитет. Об этом председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил в ходе визита в подмосковную гимназию имени Е.М. Примакова.

Во время выступления в гимназии им. Е.М. Примакова председатель СРЗП остановился на нескольких важных вопросах международной повестки.

«Убежден, что Россия должна выходить из разных международных (прозападных) организаций. Вот, например, сейчас наша страна является членом Всемирной торговой организации. При этом многие члены ВТО ввели против России самые беспрецедентные за всю историю санкции. Раз так, то зачем мы все держимся за эту ВТО?» – задаётся вопросом лидер СРЗП.

По его словам, то же самое касается участия России в Международном олимпийском комитете, «который на самом деле себя абсолютно изжил».

«По последней информации, нас теперь якобы готовы впустить на Олимпиаду. При этом российским спортсменам хотят разрешить выступать без флага, без гимна, без названия страны. Это абсолютно неправильно», – считает глава СРЗП.

«Но буквально в следующем году в России будут проводиться Всемирные игры дружбы. Это альтернатива Олимпиаде, и эти первые мультиспортивные соревнования будут проводиться под эгидой Международного движения дружбы. Соревнования будут включать в себя выступления по 33 летним видам спорта, участникам предстоит разыграть 283 комплекта наград. Единственный критерий участия – спортивные достижения самих спортсменов», – рассказал председатель партии.

«Принятие решения о проведении Всемирных игр дружбы я считаю одним из важнейших событий уходящего 2023 года», – заключил Сергей Миронов.