Сергей Миронов призвал ужесточить требования для трудовых мигрантов

Необходимо усилить требования к владению языком уже на этапе выдачи вида на жительство и разрешения на временное проживание в России. О соответствующих поправках СРЗП напомнил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Недавним Постановлением Правительство обязало участников программы переселения соотечественников с 2024 года подтверждать знание русского языка. Правило не распространяется на граждан Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана.

«Решение Правительства актуально, сегодня из-за пробелов в законодательстве и коррупционных схем под видом соотечественников в страну нередко переселяются люди, совершенно не владеющие языком. Но нужно корректировать не только программу переселения, — отмечает Сергей Миронов. — Необходимо ужесточать требования к знанию русского языка для трудовых мигрантов уже на этапе выдачи разрешений на временное проживание и вида на жительство. Такие поправки фракция „Справедливая Россия — За правду“ внесла в Госдуму в июле. По действующим правилам, от сдачи экзамена по русскому языку и истории освобождены молодые люди до 18 лет, мы считаем, что этот порог нужно понизить до 14 лет. Также отменить освобождение от экзамена для тех совершеннолетних мигрантов, у которых один из родителей имеет российское гражданство. Этот фактор сегодня совершенно не гарантирует знание языка и истории нашей страны».

Справедливороссы также настаивают на ограничении числа детей мигрантов, не владеющих русским, в школах — 10% от всех учеников, напомнил Сергей Миронов.

«Сегодня во многих школах появляются целые классы детей, не знающих языка и даже не желающих его учить. Зачем? Если большинство одноклассников на нем не говорят. Школы не знают, что с этими классами делать, — говорит Сергей Миронов. — Законодательным регулированием нужно возвращать образовательный процесс в нормальное русло. Усиливать процессы адаптации мигрантов и их детей к языковой и культурной среде. Необходимо выходить из ситуации, когда миллионы людей в стране не знают ни ее языка, ни традиций, ни законов и даже не стремятся их знать».