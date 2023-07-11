Сергей Миронов призвал принять законодательство о многодетных

Определение многодетной семьи необходимо закрепить в Семейном кодексе, при этом статус и льготы для многодетных должны определяться по возрасту младшего ребенка. Об этих предложениях СРЗП напомнил руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, комментируя профильную инициативу Правительства.

Ранее Минтруд подготовил проект указа о федеральном статусе многодетной семьи, после рассмотрения Правительством документ будет направлен на подпись Президенту.

«Правительство, по сути, планирует обновить президентский указ от 1992 года, это не совсем правильная полумера, – комментирует Сергей Миронов. – Понятие многодетной семьи нужно закреплять в Семейном кодексе, странно, что оно там до сих пор отсутствует. И нужен не просто указ, а законопроект о едином статусе и льготах для многодетных семей, который должен проходить через открытое обсуждение Госдумы. Фракция «Справедливая Россия – За правду» такой законопроект внесла, он больше двух лет игнорируется Правительством! Понадобилось прямое указание Президента, чтобы Правительство вообще озаботилось этим вопросом. Теперь этот вопрос нужно решать так, чтобы не было никаких недоработок, чтобы многодетные семьи, как опора демографической политики, получали максимальную поддержку и защиту от государства».

Законопроектом СРЗП устанавливается единый статус и федеральный перечень льгот для многодетных семей, на сегодня профильные меры поддержки серьезно различаются по регионам, отмечает Сергей Миронов.

«Мы предлагаем единый на всю страну набор льгот, в том числе на оплату ЖКУ, проезд в транспорте, образование. При этом важнейший момент: эти льготы и статус многодетной семьи сохраняются до тех пор, пока младшему из детей не исполнится 16 лет, а если ребенок учится, то 18 лет. Такой подход сегодня применяется в Москве, – подчеркивает глава СРЗП. – Правительство же, судя по всему, предлагает определять статус и льготы по возрасту старшего ребенка. Если старший ребенок достигает 18, а при очном обучении – 23 лет, семья, продолжая воспитывать младших детей, лишается господдержки. Такой подход, конечно, экономнее для бюджета, но он в корне неправильный. Поэтому мы настаиваем на принятии нашего законопроекта вместо кулуарного рассмотрения важнейшего документа в Правительстве».